Nintendo e Microsoft anunciam parceria inesperada

Indústria bilionária de games está entrando em uma nova era Crédito: Reuters/Folhapress

Uma inesperada, mas feliz parceria da Nintendo com a Microsoft aquece as expectativas dos fãs de games nas redes sociais. É que os próximos personagens disponíveis para baixar em "Super Smash Bros. Ultimate", jogo exclusivo do Nintendo Switch, serão Steve e Alex, protagonistas de "Minecraft".

Steve, avatar masculino e Alex, a versão feminina, surgirão em múltiplas versões, até mesmo com a possibilidade de se utilizar monstros como os Zumbis e o Enderman. O estilo de luta dos dois será parecido com o de "Minecraft", em que se recorre a picaretas e espadas, e será possível construir blocos no meio da arena de batalha.

A DLC contendo os novos personagens será baixada automaticamente para os usuários do Fighter's Pass a partir de 13 de outubro.

Neste vídeo, Masahiro Sakurai, o criador de "Super Smash Bros.", esmiúça detalhes dos novos lutadores quadrangulares.