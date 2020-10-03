Nintendo e Microsoft anunciam parceria inesperada

Uma inesperada, mas feliz parceria da Nintendo com a Microsoft aquece as expectativas dos fãs de games nas redes sociais. É que os próximos personagens disponíveis para baixar em "Super Smash Bros. Ultimate", jogo exclusivo do Nintendo Switch, serão Steve e Alex, protagonistas de "Minecraft".
Steve, avatar masculino e Alex, a versão feminina, surgirão em múltiplas versões, até mesmo com a possibilidade de se utilizar monstros como os Zumbis e o Enderman. O estilo de luta dos dois será parecido com o de "Minecraft", em que se recorre a picaretas e espadas, e será possível construir blocos no meio da arena de batalha.
A DLC contendo os novos personagens será baixada automaticamente para os usuários do Fighter's Pass a partir de 13 de outubro.
Neste vídeo, Masahiro Sakurai, o criador de "Super Smash Bros.", esmiúça detalhes dos novos lutadores quadrangulares.
"Steve e Alex trazem seu mundo de construção e fabricação do 'Minecraft' para os estágios cheios de ação do 'Super Smash Bros. Ultimate'", disse Nick Chavez, vice-presidente sênior de vendas e marketing da Nintendo of America. "Quando novos lutadores são adicionados, eles inauguram um estilo de jogo totalmente novo para 'Super Smash Bros.', oferecendo aos jogadores novas estratégias e opções para manter a experiência renovada."