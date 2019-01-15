Microsoft anuncia nova presidente no Brasil

Cesar Cernuda, presidente na América Latina, diz que sua liderança em "temas extremamente relevantes como diversidade e inclusão, serão fundamentais para a evolução dos negócios no Brasil".

Na setor de vendas, será responsável por alavancar negócios relativos à transformação digital e inteligência artificial em 35 escritórios de 21 países, com mais de 2 mil funcionários e 80 mil parceiros de negócios. A empresa está no Brasil há 29 anos.