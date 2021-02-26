BGS Day: superlive com novidades do universo dos games acontece neste sábado

Kami é ex-jogador profissional de League of Legends (LoL) Crédito: Divulgação

A Brasil Game Show inicia seus eventos digitais de 2021 a partir das 15h deste sábado (27) com uma superlive com direito a participações especiais e novidades sobre o universo dos games.

O primeiro BGS Day do ano terá a participação da Nintendo e do ex-jogador profissional de League of Legends (LoL), Kami. O público também vai ficar por dentro do que rola na produção nacional de jogos eletrônicos, no BGS Indie BB, e saberá sobre as principais notícias do mercado, no Game News, com apresentação de Felipe Goldenberg, do recém-lançado canal de TV Loading.

A programação também inclui ações com cosplayers, a abertura das inscrições para o primeiro BGS Cosplay Outback do ano e descontos e promoções de marcas parceiras. A apresentação será da influenciadora Carolzinha SG e do dublador Fred Mascarenhas.

Logo de cara, a Nintendo apresenta seus jogos e gameplays. Já Kami vai bater um papo com o público sobre sua trajetória no cenário competitivo enquanto Diego Beltran, CEO do Insane, estúdio desenvolvedor do MMORPG Profane, será entrevistado pelo influenciador Pimpimenta, no quadro do BGS Indie BB.

"Em 2020, o mercado de games mostrou sua maturidade e potência, inclusive com a realização e sucesso de eventos digitais", comenta Marcelo Tavares, CEO e fundador da Brasil Game Show.