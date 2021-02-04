'Free Fire' terá itens e conteúdos do anime 'Attack on Titan' em março

Jogo "Free Fire" terá parceria com anime "Attack on Titan" Crédito: Divulgação

A provedora de plataforma de Internet Garena anunciou nesta quinta-feira (4) que o jogo "Free Fire" irá conter conteúdo de "Attack on Titan", devido a uma parceria global com a Kodansha. Essa união irá trazer uma das séries de anime japonesas modernas mais reconhecidas e um dos jogos mobile mais populares do mundo.

A novidade reforça a estratégia adotada pela Garena, que pretende melhorar a experiência do "Free Fire" para seus jogadores, através de formar aliança com alguns dos nomes mais proeminentes do mundo. O evento crossover será lançado em março.

"Em breve, os jogadores de 'Free Fire' poderão 'Battle in Style' usando itens inspirados um dos mais cativantes animes modernos de fantasia sombria do mundo - 'Attack on Titan'. A série capturou a imaginação de muitos em todo o mundo com suas narrativas únicas e envolventes; estamos ansiosos para trazer isso para o mundo do 'Free Fire"', conta Harold Teo, produtor do jogo.

A parceria entre os dois universos irá dar aos jogadores a oportunidade de experimentar conteúdos inspirados na série. Os fãs de "Attack on Titan" poderão se enfrentar vestindo as cores da divisão "Survey Corps", bem como roupas inspiradas nos temíveis Titãs devoradores de homens. Haverá também muitos outros conteúdos de colaboração exclusivos, incluindo skins de armas e outros itens do jogo e colecionáveis.