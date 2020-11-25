Prêmio CBLoL 2020: Tinowns, da Pain Gaming, é o craque e melhor jogador

O jogador Tinowns, da Pain Gaming, ganha prêmio CBLoL 2020 Crédito: Reprodução

Tinowns, da Pain Gaming, foi eleito o melhor jogador de LoL "League of Legends" em 2020 na quarta edição do prêmio promovido pela Riot Games. O evento anunciou que em 2021 terá cara nova e novos desafios.

"Esse troféu é para quem sempre acreditou em mim e quem não acreditou também", disse ele. O jogador não venceu o campeonato brasileiro, seus últimos anos não foram dos melhores, mas sempre manteve individualmente um bom momento. "Isso mostra que estou fazendo a coisa certa e consigo viver disso", disse ele.

Mas a noite reservava para o atleta um momento especial. Ele venceu também a categoria Craque da Galera. "Obrigado aos fãs. Esse prêmio é de vocês. Ter o reconhecimento pelos fãs é algo incrível e eu não esperava", disse ele que levou três troféus para casa ao todo.

"Foi o meu melhor ano jogando individualmente, mas não trouxemos resultados em grupo. A perda da final do segundo Split dói até hoje. Tínhamos potencial de ganhar, mas não fomos melhores. Mesmo assim, vejo uma evolução como player e pessoa", completou Tinowns.

Outro vencedor foi Tutsz, jogador revelação do ano. "Não imaginava que chegaria aqui. Foi algo extremamente gratificante", disse ele.

Melhor técnico da temporada pela equipe do INTZ, Maestro tinha a avó, pai, mãe e irmã o assistindo em tempo real no telão do evento. "Queria agradecer a todos que nos apoiaram. As comissões todas estão de parabéns. Não me considero melhor do que ninguém, mas é natural as pessoas pensarem isso quando os resultados chegam."

O tema do racismo foi foco em determinado momento do prêmio. Cariok, que é negro e venceu a categoria Melhor Caçador, falou sobre a representatividade. "É importante negros vencerem por encorajar outros negros a tentarem. Espero que mais negros conquistem títulos e apareçam", opinou Cariok.

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