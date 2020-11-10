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Games

Neymar é banido da plataforma de games Twitch após vazar número de Richarlison

Punição na conta do craque de futebol acontecerá por sete dias

Publicado em 10 de Novembro de 2020 às 18:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2020 às 18:35
Neymar Jr. leva susto durante partida de videogame
Neymar Jr. leva susto durante partida de videogame Crédito: Twitter/Reprodução
Não é de hoje que Neymar Jr., 27, já declarou sua paixão por videogame. O craque da seleção brasileira e do time de futebol francês Paris Saint Germain (PSG), é bastante ativo quando o assunto é games. Com isso, ele vem se destacado na plataforma de stream Twitch, conhecida por ser notória quando o assunto é eSports.
Entretanto, na noite desta segunda-feira (9), o atleta brasileiro revelou que foi banido por sete dias do canal onde faz transmissões ao vivo durante partidas de videogame. Segundo ele, o banimento aconteceu sem querer, após ele expor o número de telefone do também jogador da seleção, Richarlison, 23.
Nas redes sociais o assunto deu o que falar, e muitos internautas comentaram sobre a punição do jogador de futebol na plataforma. "Gente até o Neymar foi banido da Twitch, essa empresa não perdoa ninguém", escreveu um usuário no Twitter. Já outro brincou desejando "forças" ao craque. "Perderam o melhor streamer", ressaltou.
Neymar já chegou a bater o número de 110 mil espectadores durante uma transmissão do jogo "Among Us". Recentemente, durante uma partida de "Sign of Silence", o atacante do PSG caiu em uma pegadinha feita pelo seu "parça" Gil Cebola.

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A plataforma Twitch é uma das mais famosas no mundo dos games. Ela permite que inscritos e não inscritos, este último por sua vez de forma grátis, acompanhem transmissões ao vivo simultaneamente. Neste ano, a empresa streaming de games decidiu banir o filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan, que disse que pandemia é história da mídia e que coronavírus é só uma gripezinha.
O banimento na Twitch tem sido algo recorrente, de acordo com os usuários da plataforma. Há poucos dias, Felipe YoDa, ex-pro player de League of Legends e um dos maiores streamers do Brasil, também foi barrado na plataforma durante uma de suas transmissões.
Através do Twitter, YoDa explicou a punição foi devido aos direitos de copyright. "Mais uma vez sem aviso, mesmo apagando todos os VODS (vídeos sob demanda) de cinco anos atrás", explicou.

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