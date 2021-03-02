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Pontinhos de Cultura

Governo do ES prorroga chamamento público de R$ 150 mil para Cultura

Verba total vai beneficiar 15 iniciativas culturais capixabas que sejam inscritas no programa federal Cultura Viva. Candidatos podem se inscrever até o dia 22 de março pela internet

Publicado em 02 de Março de 2021 às 15:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mar 2021 às 15:32
Palácio AN
A fachada do Palácio Anchieta, sede do poder Executivo do Espírito Santo Crédito: Secom Governo do Espírito Santo/Divulgação
15 projetos culturais do Espírito Santo serão contemplados pelos R$ 150 mil previstos no Pontinhos de Cultura, edital de chamamento público da Secretaria de Estado da Cultura (Secult) que está com inscrições abertas até o dia 22 de março pela internet. Para se candidatar, o grupo tem que ser inscrito, também, no programa Cultura Viva do governo federal. 
Os projetos que queiram ser contemplados com os prêmios individuais de R$ 10 mil também precisam comprovar que atuam há pelo menos três anos no Estado como coletivos ou organizações culturais. 

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De acordo com a gerente de Territórios e Diversidade da Secult, Marianne Malini, um dos objetivos presentes no edital é criar redes e o fomento nas médias e pequenas cidades, em que o governo do Estado busca pelo fortalecimento das políticas públicas locais. 

CULTURA VIVA

Criado em 2004 pelo Governo Federal, o Programa Cultura Viva é uma política cultural voltada para o reconhecimento e apoio às atividades e processos culturais já desenvolvidos, estimulando a participação social, a colaboração e a gestão compartilhada de políticas no campo da cultura.
De acordo com a gerente de Territórios e Diversidade da Secult, Marianne Malini, um dos objetivos presentes no edital é criar redes e o fomento nas médias e pequenas cidades, em que o Governo do Estado do Espírito Santo busca pelo fortalecimento das políticas públicas locais, bem como a integração das ações do Programa Cultura Viva pelo Estado.
*Com informações da Secult

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