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Televisão

Piers Morgan deixa programa ao vivo após críticas por falas sobre Meghan Markle

Apresentador do Good Morning Britain foi criticado por seu colega de bancada

Publicado em 09 de Março de 2021 às 15:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2021 às 15:26
Apresentador e Jornalista Piers Morgan
Apresentador e Jornalista Piers Morgan Crédito: Instagram/piersmorgan
O apresentador e jornalista britânico Piers Morgan, 55, deixou o estúdio do programa Good Morning Britain ao vivo, após Alex Beresford, 40, seu companheiro de bancada, reprovar as suas declarações sobre a duquesa de Sussex, Meghan Markle.
Morgan, que é um dos apresentadores mais conhecidos do Reino Unido, antes de deixar o programa disse para Beresford: "OK. Para mim chega disso. Desculpe, você pode me destruir, cara, mas não no meu próprio programa".
Os dois começaram a se desentender quando Beresford falou sobre as revelações da entrevista do casal com a apresentadora Oprah Winfrey, e como a imprensa fez uma cobertura negativa do relacionamento de Meghan e princípe Harry desde o início.
"Tudo o que aconteceu tem sido incrivelmente danoso para a saúde mental de Meghan e Harry". Ele seguiu com comentários sobre como os netos da rainha Elizabeth II lidaram com a morte de sua mãe, princesa Diana, de formas distintas.
Então, falou sobre o apresentador que fazia críticas a Markle implacavelmente. "E eu escuto o Piers dizer que o príncipe William passou pela mesma coisa, mas sabe de uma coisa?", começou alfinetando o colega de bancada.
"Irmãos passam por uma tragédia em sua vida e enquanto um simplesmente deixam isso para lá, o outro não consegue lidar com isso tão bem. É claramente o que aconteceu com o Harry", completou. "Acho que todos deveríamos dar um passo para trás".
"Eu entendo que você não goste de Meghan Markle. Você deixou isso muito claro várias vezes neste programa. Inúmeras vezes. E eu entendo que você tem um relacionamento pessoal com a Meghan, ou teve um, e ela o cortou", continou.
"Ela tem o direito de interromper você se quiser. Ela disse alguma coisa sobre você desde que o interrompeu? Eu não penso que ela tenha, mas ainda assim você continua a destruí-la", finalizou. Neste ponto da conversa, Morgan já começou a se retirar do estúdio. "Patético", disse Beresford.

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"Este é um comportamento absolutamente diabólico", continuou. "Sinto muito, mas Piers berra regularmente e todos nós temos que sentar e ouvir. Das 6h30 às 19h de ontem foi incrivelmente difícil de se ver". Então o programa entrou em um intervalo comercial.
Morgan retornou e disse a Beresford que eles precisavam "conversar um com o outro de maneira civilizada, já que trabalhamos no mesmo programa e na mesma equipe". "Você se lançar em um monólogo muito pessoalmente depreciativo sobre um de seus colegas não é provavelmente uma das melhores maneiras de fazer isso", completou Morgan.
Beresford então respondeu: "Não estou tentando entrar neste programa e derrubar você, destruí-lo. Só porque estamos do mesmo lado, não significa que devemos ter a mesma visão". "Toda essa situação é muito pessoal para mim e de forma alguma estou acusando você de ser racista", continuou.
"Tenho o prazer de conhecê-lo dentro e fora da tela e conversamos, sei qual é sua posição e tenho muito respeito por você, Piers". O apresentador continuou falando sobre questões ligadas ao racismo e, porque a entrevista com a duquesa é tão importante.
"Estou cansado de encontrar uma maneira diferente de explicar não para você, mas para tantas pessoas porque o que foi dito é tão errado", começou, "entrei em instituições como a única pessoa de cor e experimentei racismo dissimulado e aberto em tantas ocasiões".
"A entrevista com Meghan realmente ressoou em mim porque um ex-colega de trabalho - não neste programa - me perguntou se eu estava preocupado sobre a "sombra de cacau" que meu filho ia sair. Então, eu entendo perfeitamente a dor que está por trás de tudo isso", finalizou.

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