Piers Morgan deixa programa ao vivo após críticas por falas sobre Meghan Markle

Apresentador e Jornalista Piers Morgan Crédito: Instagram/piersmorgan

O apresentador e jornalista britânico Piers Morgan, 55, deixou o estúdio do programa Good Morning Britain ao vivo, após Alex Beresford, 40, seu companheiro de bancada, reprovar as suas declarações sobre a duquesa de Sussex, Meghan Markle.

Morgan, que é um dos apresentadores mais conhecidos do Reino Unido, antes de deixar o programa disse para Beresford: "OK. Para mim chega disso. Desculpe, você pode me destruir, cara, mas não no meu próprio programa".

Os dois começaram a se desentender quando Beresford falou sobre as revelações da entrevista do casal com a apresentadora Oprah Winfrey, e como a imprensa fez uma cobertura negativa do relacionamento de Meghan e princípe Harry desde o início.

"Tudo o que aconteceu tem sido incrivelmente danoso para a saúde mental de Meghan e Harry". Ele seguiu com comentários sobre como os netos da rainha Elizabeth II lidaram com a morte de sua mãe, princesa Diana, de formas distintas.

Então, falou sobre o apresentador que fazia críticas a Markle implacavelmente. "E eu escuto o Piers dizer que o príncipe William passou pela mesma coisa, mas sabe de uma coisa?", começou alfinetando o colega de bancada.

"Irmãos passam por uma tragédia em sua vida e enquanto um simplesmente deixam isso para lá, o outro não consegue lidar com isso tão bem. É claramente o que aconteceu com o Harry", completou. "Acho que todos deveríamos dar um passo para trás".

"Eu entendo que você não goste de Meghan Markle. Você deixou isso muito claro várias vezes neste programa. Inúmeras vezes. E eu entendo que você tem um relacionamento pessoal com a Meghan, ou teve um, e ela o cortou", continou.

"Ela tem o direito de interromper você se quiser. Ela disse alguma coisa sobre você desde que o interrompeu? Eu não penso que ela tenha, mas ainda assim você continua a destruí-la", finalizou. Neste ponto da conversa, Morgan já começou a se retirar do estúdio. "Patético", disse Beresford.

"Este é um comportamento absolutamente diabólico", continuou. "Sinto muito, mas Piers berra regularmente e todos nós temos que sentar e ouvir. Das 6h30 às 19h de ontem foi incrivelmente difícil de se ver". Então o programa entrou em um intervalo comercial.

Morgan retornou e disse a Beresford que eles precisavam "conversar um com o outro de maneira civilizada, já que trabalhamos no mesmo programa e na mesma equipe". "Você se lançar em um monólogo muito pessoalmente depreciativo sobre um de seus colegas não é provavelmente uma das melhores maneiras de fazer isso", completou Morgan.

Beresford então respondeu: "Não estou tentando entrar neste programa e derrubar você, destruí-lo. Só porque estamos do mesmo lado, não significa que devemos ter a mesma visão". "Toda essa situação é muito pessoal para mim e de forma alguma estou acusando você de ser racista", continuou.

"Tenho o prazer de conhecê-lo dentro e fora da tela e conversamos, sei qual é sua posição e tenho muito respeito por você, Piers". O apresentador continuou falando sobre questões ligadas ao racismo e, porque a entrevista com a duquesa é tão importante.

"Estou cansado de encontrar uma maneira diferente de explicar não para você, mas para tantas pessoas porque o que foi dito é tão errado", começou, "entrei em instituições como a única pessoa de cor e experimentei racismo dissimulado e aberto em tantas ocasiões".