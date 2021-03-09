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Televisão

Entrevista de Meghan e príncipe Harry para Oprah será exibida no GNT

Em especial, atriz diz que realeza se preocupou com a cor de pele do filho

Publicado em 09 de Março de 2021 às 14:24

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 mar 2021 às 14:24
Príncipe Harry e Meghan Markle durante entrevista a Oprah
Príncipe Harry e Meghan Markle durante entrevista a Oprah Crédito: Reuters/Folhapress
A bombástica entrevista de Meghan Markle e do príncipe Harry para a apresentadora Oprah Winfrey foi adquirida pelo Grupo Globo e será exibida na íntegra no Brasil pelo canal GNT, na noite desta quinta (11). Entre outras revelações, a duquesa de Sussex disse que a realeza britânica se preocupou com a cor de pele do filho do casal.
Nos Estados Unidos, o especial de duas horas foi ao ar na noite de domingo (7), na rede CBS. Membros do alto escalão da família real se reuniram para discutir a crise provocada pela entrevista, segundo a BBC News.
No programa, Meghan e Harry esmiuçaram suas vidas como parte da realeza britânica, relatando os motivos que os levaram a se desligarem dela em janeiro do ano passado.
Um dos atritos envolve o primeiro filho do casal, Archie, nascido em 2019. Meghan afirmou que havia "preocupações e conversas sobre o quão escura a sua pele seria quando nascesse". Segundo a duquesa, a família mantinha essas conversas com Harry, que as relatava a Meghan --ela não revelou os envolvidos.
O assunto surgiu quando a atriz contou que, ainda grávida, foi informada pela realeza de que Archie não se tornaria príncipe. Sem o título, ele não receberia segurança oficial.
"Isso aconteceu nos últimos meses da nossa gravidez. Espera aí, ele precisa estar seguro", afirmou. "Criamos essa máquina monstra [de cliques e tabloides]. Vocês permitiram que isso acontecesse, o que significa que precisamos estar seguros."

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Meghan disse que nunca ligou para títulos, mas que a situação é diferente, já que, nesse caso, afeta a segurança de Archie. "Quando eu estava grávida, eles quiseram mudar a convenção. Por quê?", questionou. "Não tem explicação."
Segundo o jornal The Wall Street Journal, Oprah recebeu ao menos US$ 7 milhões (cerca de R$ 40 milhões) pela entrevista. A CBS pagou US$ 7 milhões a US$ 9 milhões (cerca de R$ 51 mi) à produtora da apresentadora, Harpo Productions, pelo direito de transmissão e comercialização da entrevista. O casal não teria recebido nada.
A entrevista foi feita pela produtora e depois vendida à emissora --tendo sido oferecida para outros dois canais. Já a CBS dobrou o valor de seus comerciais para o horário da transmissão, pedindo US$ 325 mil (R$ 1,8 mi) por 30 segundos.
O canal GNT vai reprisar o especial no domingo (14), a partir das 20h.

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