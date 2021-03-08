Família real britânica

Tabloides britânicos ironizam e apontam contradições de entrevista de Meghan e Harry

Publicações repercutem negativamente e revidam ataques após declarações do casal que deixou a realeza

Publicado em 08 de Março de 2021 às 11:50

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

08 mar 2021 às 11:50
Príncipe Harry e Meghan Markle durante entrevista a Oprah
Príncipe Harry e Meghan Markle durante entrevista a Oprah Crédito: Reuters/Folhapress
A entrevista concedida pelo príncipe Harry e sua esposa, Meghan Markle, à apresentadora americana Oprah Winfrey neste domingo (7) teve ampla repercussão nos tabloides britânicos, escrevendo um novo episódio na longa e controversa cobertura dos jornais sobre o casal que decidiu deixar a família real.
Entre outros tópicos, Meghan afirmou que havia uma preocupação entre alguns membros da realeza sobre a cor da pele do primeiro filho do casal, Archie, que nasceu em 2019. Na edição impressa desta segunda-feira (8), o Daily Mail estampou a manchete "Meghan acusa o Palácio de Racismo", seguida por outros destaques da entrevista, como a declaração de que ela teve pensamentos suicidas.
"Eu tinha muita vergonha de falar à época e vergonha de ter que admitir para o Harry, especialmente, porque eu sei quantas perdas ele sofreu, mas eu sabia que se não falasse, eu faria, e eu simplesmente não queria mais estar viva", disse Meghan. "Tudo estava acontecendo apenas porque eu estava respirando."
O site do Daily Mail também destacou a declaração, incluindo um banner em que se lia a frase "Eu quis me matar". Na manhã desta segunda, o tabloide publicou artigos com repercussões favoráveis à família real, procurou explorar contradições entre as falas do casal e questionou quão preparada Meghan estava para fazer parte da realeza britânica.
Antes mesmo da entrevista e à medida que trechos de seu conteúdo foram revelados nos últimos dias, alguns tabloides criticaram o especial da emissora americana CBS. O Daily Mail se referiu à entrevista como "um espetáculo secundário", enquanto outros fizeram especulações sobre possíveis consequências da entrevista.
"Meghan Markle pode nunca mais retornar ao Reino Unido depois de irritar a família real com uma entrevista bombástica a Oprah", escreveu o The Sun. Segundo o jornal, há fontes no Palácio de Buckingham temendo que o casal possa ter "queimado suas pontes" por não antecipar à realeza o conteúdo que seria exibido.

Veja Também

Meghan: família real tinha preocupações sobre cor da pele do filho dela com Harry

Polícia britânica descarta investigação sobre entrevista com princesa Diana

'Medo que a história se repetisse', diz Harry sobre saída da família real

Depois de ter usado o termo "Megxit", parodiando a saída do Reino Unido da União Europeia para se referir à crise entre Meghan e a família real, o The Sun fez um novo trocadilho criando o apelido "Megxile", uma junção do nome da atriz com a palavra em inglês utilizada para "exílio".
Desde que participaram do último compromisso real após anunciarem seu desligamento das funções reais, em março do ano passado, Meghan e Harry passaram um período vivendo no Canadá e estão atualmente em Montecito, na Califórnia.
O príncipe Harry, neto da rainha Elizabeth 2ª, disse que precisou se colocar no lugar de Meghan para entender o escrutínio e o preconceito que ela enfrentava como mulher negra.
"Passei muitos anos fazendo o trabalho e aprendendo por conta própria. Mas então, na minha educação e no sistema em que fui criado e a que fui exposto, eu não estava ciente disso. Mas, meu Deus, não demorou muito para repentinamente tomar consciência disso", disse ele sobre as questões raciais.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os mistérios de 'As Meninas', a obra mais enigmática de Velázquez
Viatura da Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante operação em estrada
Ciclista morre em colisão com carro em Conceição da Barra
Motociclista de 62 anos morre em acidente na ES-320, em Barra de São Francisco
Motociclista morre em acidente em Barra de São Francisco

