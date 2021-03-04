Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

'Medo que a história se repetisse', diz Harry sobre saída da família real

Em entrevista à Oprah Winfrey, ele revelou que temia que a esposa, Meghan Markle, tivesse o destino parecido com sua mãe, a princesa Diana

Publicado em 04 de Março de 2021 às 13:34

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

04 mar 2021 às 13:34
Harry e Meghan Markle são entrevistados por Oprah
Harry e Meghan Markle são entrevistados por Oprah Crédito: Reprodução/YouTube/CBS
Após anunciar que iria se desvincular completamente da família real britânica, no mês passado, o príncipe Harry revelou que temia que a esposa, Meghan Markle, tivesse o destino parecido com sua mãe, a princesa Diana.
"Meu maior medo era que a história se repetisse", contou ele à Oprah Winfrey. O príncipe e Meghan concederam uma entrevista a apresentadora que vai ao ar neste domingo, 7, no canal norte-americano CBS.
Apesar de ainda não ter sido televisionada, alguns trechos da conversa do casal com Oprah foram compartilhados no YouTube. No vídeo, Harry diz estar aliviado por poder falar com a imprensa junto de sua companheira.
"Eu realmente fico muito aliviado e tranquilo de estar aqui ao lado da minha esposa. Porque não posso imaginar como foi para ela [Diana] passar por isso sozinha, por tanto tempo", disse o príncipe.
Em um segundo vídeo, Oprah diz que nenhum assunto foi proibido e também repete uma frase de Meghan: "Quando você diz 'quase impossível de sobreviver', faz parecer que houve uma gota d'água". Confira abaixo:
Em janeiro de 2020, o príncipe e Meghan abriram mão de seus cargos dentro da linhagem e dos privilégios adquiridos em função da família real, no intuito de ter uma vida com mais independência.
Naquela época, ficou acordado que, passado o período de um ano, a decisão seria revisada. Após conversas entre o Duque de Sussex, a Rainha Elizabeth II e membros da realeza, acabou decidido, em fevereiro deste ano, que o afastamento será definitivo.

Veja Também

Polícia britânica descarta investigação sobre entrevista com princesa Diana

Harry e William se encontrarão em homenagem aos 60 anos de Lady Di

Meghan Markle e príncipe Harry esperam segundo filho

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Família Real Britânica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados