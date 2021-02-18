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Harry e William se encontrarão em homenagem aos 60 anos de Lady Di

Os príncipes irão inaugurar estátua da princesa Diana em 1° de julho
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

18 fev 2021 às 14:59

Publicado em 18 de Fevereiro de 2021 às 14:59

Príncipes William e Harry
Príncipes William e Harry Crédito: theroyalfamily/instagram
A tensão entre príncipes Harry e William será deixada de lado para as comemorações dos 60 anos do nascimento da princesa Diana (1961-1997), em 1º de julho. Os irmãos vão inaugurar uma estátua da mãe no jardim do Palácio de Kensington, em Londres, Inglaterra, que foi residência da princesa enquanto estava casada com o príncipe Charles e onde vive hoje o casal William e Kate.
Os filhos de Lady Di não se encontram desde que o irmão mais novo abriu mão de suas responsabilidades reais e se mudou com a esposa, Meghan Markle, para a América do Norte. Atualmente o casal vive em Santa Bárbara, nos Estados Unidos, e está esperando o segundo filho.
Por causa da gravidez e da pandemia de Covid-19, Harry não era esperado para as comemorações de verão da família real, mas a sua presença na homenagem à mãe foi confirmada, segundo o The Daily Express.

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A estátua da princesa Diana foi encomendada por William e Harry em 2017. O artista responsável é o escultor Ian Rank-Broadley, autor da imagem da rainha Isabel II nas moedas britânicas.
Fazem parte dos eventos reais de verão o aniversário de cem anos do príncipe Philip em 10 de junho, o desfile anual de aniversário da rainha, em 12 de junho, e o Invictus Games, tradicional competição esportiva britânica fundada por Harry em 2014, já adiada para 2022. Porém, devido às condições especiais, a estada do príncipe na Inglaterra deve ser rápida.

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