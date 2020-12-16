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Príncipe Harry e Meghan Markle farão podcast juntos no Spotify

Ex-casal real começa especial de Natal ainda neste mês
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2020 às 17:49

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 17:49

Príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex, chegando em evento em Londres
Príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex, chegando em evento em Londres Crédito: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo
Histórias inspiradoras em um tempo difícil. Essa é a proposta da série de podcasts no Spotify que será produzida pelo ex-casal real Harry e Meghan Markle. Depois de um comunicado oficial e divulgado no The Hollywood Reporter, o especial Archewell Audio terá vários entrevistados ao longo das edição.
Meghan e Harry já começam as apresentação em dezembro, com um especial de Natal. "O que amamos sobre os podcasts é o quanto eles nos lembram da necessidade de parar por um minuto e simplesmente ouvir, criar uma conexão entre as pessoas, sem distrações. Com os desafios de 2020, fazer isso se tornou mais importante do que nunca", diz o comunicado.
Desde o rompimento com a família real britânica, a duquesa fez a narração de um documentário para a Disney+ e, no mês de setembro, o casal assinou com a Netflix para produção de conteúdo como filmes, programas infantis e documentários.

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