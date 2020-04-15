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Inglaterra

Harry reforça à rainha que decisão de abandonar título não é uma questão pessoal

'Ele só prefere ser tratado de maneira mais casual', afirmou uma fonte ao jornal americana USA Today
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 abr 2020 às 16:52

Publicado em 15 de Abril de 2020 às 16:52

Archie Harrison, filho de príncipe Harry e Meghan Markle
Archie Harrison, filho de príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram/@sussexroyal
Preocupado com o que a sua avó, a rainha Elizabeth pode pensar, Harry reafirmou a ela que a decisão de não usar o seu título de nobreza não deve ser levada pelo lado pessoal. "Ele só prefere ser tratado de maneira mais casual", afirmou uma fonte ao jornal americana USA Today.
Para garantir que a rainha não fique tão desapontada, a mesma fonte afirma que Harry foi enfático novamente com Elizabeth sobre os motivos dele abandonar o sobrenome e seu título, e que não fará essa mudança legalmente. Ele só pede não ser mais chamado de príncipe.
No início do mês, príncipe Harry e a duquesa Meghan Markle deram mais um passo na estratégia de se distanciar da família real. Eles anunciaram o nome de sua nova fundação: Archewell. Antes, eles administravam a SussexRoyal, diretamente ligada à coroa inglesa.
O casal revelou ao jornal The Telegraph que, com a nova organização sem fins lucrativos, tem planos de administrarem grupos de apoio emocional e um "império educacional multimídia", além de lançarem um site de bem-estar.
Morando em Los Angeles, os dois afirmaram que o nome Archewell é derivado da palavra grega "arche", para designar "fonte de ação", e do nome de seu filho, Archie Mountbatten-Windsor.
O processo de registro da marca foi iniciado no dia 3 de março, e cobre itens que vão de material escolar a roupas. Segundo eles, o intuito é fazer algo importante e significativo com a organização.
"Como vocês, nosso foco está em apoiar os esforços para combater a pandemia global do Covid-19, mas, diante dessas informações que vieram à luz (o nome da fundação), nos sentimos compelidos a compartilhar a história de como isso aconteceu. Antes do SussexRoyal, surgiu a ideia de 'Arche', a palavra grega que significa 'fonte de ação'. Nós nos conectamos a esse conceito para a organização de caridade que esperávamos construir um dia, e ela se tornou a inspiração para o nome do nosso filho", disse o casal em comunicado.

Fora da Família Real 

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry participaram em março do último compromisso da realeza e anunciaram que buscavam um "novo papel progressivo", baseados principalmente na América do Norte, e que será financiado por eles mesmos.
Embora Harry continue sendo príncipe, o casal decidiu não utilizar seus títulos de "sua alteza real" - e não utilizará a palavra "real" em suas marcas, embora eles tenham dito que não há jurisdição da monarquia ou do governo que os impeçam de usar a palavra no exterior.
O casal passou a maior parte do tempo no Canadá desde o surpreendente anúncio feito em janeiro. O último compromisso oficial de Meghan Markle era o de visitar a Canada House, em Londres, dias antes do anúncio. O príncipe retornou aos seus compromissos reais no final do mês passado, quando o apresentador do evento disse que as pessoas deveriam apenas "chamá-lo de Harry".

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