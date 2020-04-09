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Em quarentena, filho de Harry e Meghan Markle comemora 1º ano

Celebração intimista será somente com os pais e terá animais como tema
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:36

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:36

Archie Harrison, filho de príncipe Harry e Meghan Markle
Archie Harrison, filho de príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram/@sussexroyal
No próximo dia 6 de maio, o pequeno Archie Harrison completará seu primeiro ano de idade. Seus pais, Meghan Markle e o Príncipe Harry, resolveram comemorar a data com uma pequena festa intimista, mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus, segundo informou o site US Weekly.
Uma fonte próxima ao casal teria dito que a festa aconteceria em Los Angeles, onde eles moram atualmente, sem nenhum convidado. Nem pessoas próximas, como Jessica Mulroney, melhor amiga de Meghan, deverá participar. "Eles se recusam a correr riscos com convidados ou viagens neste momento", diz a fonte.
A intenção inicial era que o filho passasse seu primeiro aniversário com a Rainha Elizabeth II em sua propriedade em Balmoral, na Escócia, mas a pandemia acabou impossibilitando o feito.

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Ainda de acordo com o site, a festa teria animais como tema, e Markle já teria até encomendado cupcakes com desenhos de bichos. "Archie é fã dos animais. Ele tem toneladas de livros e bichos de pelúcia", disse a fonte.

FORA DA FAMÍLIA REAL

A duquesa Meghan Markle e o príncipe Harry participaram em março do último compromisso da realeza e anunciaram que buscavam um "novo papel progressivo", baseados principalmente na América do Norte, e que será financiado por eles mesmos.
Embora Harry continue sendo príncipe, o casal decidiu não utilizar seus títulos de "sua alteza real" -e não utilizará a palavra "real" em suas marcas, embora eles tenham dito que não há jurisdição da monarquia ou do governo que os impeça de usar a palavra no exterior.
Desde o surpreendente anúncio feito em janeiro, o casal passou a maior parte do tempo no Canadá. O último compromisso oficial de Meghan Markle era o de visitar a Canada House, em Londres, dias antes do anúncio. O príncipe retornou aos seus compromissos reais no final do mês passado, quando o apresentador do evento disse que as pessoas deveriam apenas "chamá-lo de Harry".

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