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Meghan Markle e príncipe Harry esperam segundo filho

A notícia chega depois que a Duquesa de Sussex revelou que teve um aborto espontâneo em julho ao ano passado
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 fev 2021 às 18:15

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 18:15

Príncipe Harry e Meghan Markle
Príncipe Harry e Meghan Markle Crédito: Instagram | @sussexroyal
Meghan Markle está grávida do segundo filho do príncipe Harry, segundo informações da revista People. Os dois já são pais de Archie Harrison, que completa dois anos em 6 de maio. A notícia chega depois que a Duquesa de Sussex revelou que teve um aborto espontâneo em julho ao ano passado.
"Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por estarem esperando seu segundo filho", disse um porta-voz do casal à People.
Meghan e Harry deixaram oficialmente os cargos de membros sênior da família real, no ano passado. O desejo de ter uma vida familiar normal pesou na decisão do casal.

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