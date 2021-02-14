Meghan Markle e príncipe Harry esperam segundo filho

Meghan Markle está grávida do segundo filho do príncipe Harry, segundo informações da revista People. Os dois já são pais de Archie Harrison, que completa dois anos em 6 de maio. A notícia chega depois que a Duquesa de Sussex revelou que teve um aborto espontâneo em julho ao ano passado.
"Podemos confirmar que Archie será um irmão mais velho. O duque e a duquesa de Sussex estão muito felizes por estarem esperando seu segundo filho", disse um porta-voz do casal à People.
Meghan e Harry deixaram oficialmente os cargos de membros sênior da família real, no ano passado. O desejo de ter uma vida familiar normal pesou na decisão do casal.