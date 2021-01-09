Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Phillip recebem vacina contra coronavírus

A rainha Elizabeth 2ª, 94, e seu marido, o príncipe Phillip, 99, receberam neste sábado (9) a primeira dose da vacina contra o coronavírus, informou o Palácio de Buckingham.
Cerca de 1,5 milhão de pessoas já foram imunizadas no Reino Unido.
O Reino Unido tem registrado mais de 52 mil novos casos diários de Covid-19 e mais de 1.100 mortes por dia, e é o país europeu com maior número de mortes totais desde o começo da pandemia (mais de 78,5 mil).
Com a disseminação de uma nova variante, cuja transmissão é 70% maior, o governo impôs novo lockdown para tentar controlar o aumento acelerado de casos.
Também adotou uma nova estratégia de vacinação, adiando a injeção da segunda dose para tentar dar ao menos uma dose ao maior número de pessoas o mais rapidamente possível. Ainda não se sabe se os imunizantes impedem a transmissão, mas o objetivo é proteger os mais vulneráveis, evitando colapso nos hospitais e mortes desnecessárias.