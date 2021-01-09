Rainha Elizabeth 2ª e príncipe Phillip recebem vacina contra coronavírus

A rainha Elizabeth II e o marido, o príncipe Philip, posam no Oak Room do Castelo de Windsor para celebrar 73 anos de casamento em novembro de 2020 Crédito: Chris Jackson/Reprodução/Instagram @theroyalfamily

A rainha Elizabeth 2ª, 94, e seu marido, o príncipe Phillip, 99, receberam neste sábado (9) a primeira dose da vacina contra o coronavírus, informou o Palácio de Buckingham.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas já foram imunizadas no Reino Unido.

O Reino Unido tem registrado mais de 52 mil novos casos diários de Covid-19 e mais de 1.100 mortes por dia, e é o país europeu com maior número de mortes totais desde o começo da pandemia (mais de 78,5 mil).

Com a disseminação de uma nova variante, cuja transmissão é 70% maior, o governo impôs novo lockdown para tentar controlar o aumento acelerado de casos.