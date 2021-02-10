9º bisneto da rainha

Neta da rainha Elizabeth II, princesa Eugenie dá à luz seu primeiro filho

O filho da princesa Eugenie Victoria Helena de York é o nono bisneto da rainha Elizabeth II, de 94 anos. Nascimento foi anunciado pelo Palácio de Buckingham
Agência FolhaPress

10 fev 2021 às 08:09

Publicado em 10 de Fevereiro de 2021 às 08:09

A princesa Eugenie, neta da rainha Elizabeth II, e o marido, Jack Brooksbank Crédito: Reprodução/Instagram @princesseugenie
A princesa Eugenie Victoria Helena de York, 30, deu à luz seu primeiro filho nesta terça-feira (9), segundo o Palácio de Buckingham. Este é o primeiro filho da princesa com Jack Brooksbank e o nono bisneto da rainha Elizabeth 2ª, 94.
Décima na linha sucessória ao trono britânico, a princesa Eugenie publicou uma foto mostrando a mão dela e a do marido segurando a mão da criança. Na legenda, ela colocou apenas emojis de coração. O Palácio de Buckingham disse que a criança nasceu com 3,65 kg, às 8h55 (horário local) no hospital de Portland.
O palácio informou que o marido da princesa, Jack Brooksbank, 34, embaixador da marca Casamigos Tequila, também estava presente no nascimento da criança. Diz ainda que a rainha, Philip, duque de Edimburgo, Andrew e Sarah, duque e duquesa de York, e os pais de Brooksbank foram informados e "estão encantados com a notícia".
A princesa Eugenie Victoria Helena de York é a filha mais nova do príncipe Andrew e da duquesa de York, Sarah Ferguson. Ela se tornou famosa por quebrar algumas regras da realeza, como no casamento de William e Kate Middleton, quando desfilou com um grande chapéu de penas que chamou a atenção da mídia. Ela é a única da família real britânica a ter conta no Instagram aberta, e a levar uma vida comum. Graduada pela Marlborough College, ela trabalha em uma galeria, em Londres.

Veja Também

Ken Humano troca Hollywood pelo ES: “Não preciso de Maserati para ser feliz”

BBB 21: Arcrebiano é eliminado com 64,89% dos votos

Aos 88, Ary Fontoura é vacinado em São Paulo e diz: "Vacina sim"

A princesa Eugenie e Jack Brooksbank namoraram por cerca de sete anos antes de ficarem noivos, em janeiro de 2018, na Nicarágua, e se casaram em outubro daquele ano. A cerimônia foi celebrada pelo deão de Windsor, o reverendo David Conner, na Capela de St. George do Castelo de Windsor, a mesma em que Harry e Meghan Markle se casaram em maio de 2018.
Entre os convidados famosos estavam as modelos britânicas Cara Delevingne e Naomi Campbell, o cantor Robbie Williams chega com a sogra Gwen Field e sua mulher, Ayda Field, e a cantora Ellie Goulding, além dos membros da família real, inclusive Charlotte e George, que foram daminha de honra e pajem do casamento. A irmã mais velha de Eugenie, a princesa Beatrice, foi madrinha.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'A criminalidade está misturada no Brasil. Temos o Estado oficial e o Estado paralelo', diz coordenador de campanha de Lula
Imagem de destaque
Pílulas ou canetas emagrecedoras? Agora é à la carte
Imagem de destaque
Quantos carros mais cabem nas nossas ruas?

