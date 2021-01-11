Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reino Unido

Príncipe Harry e Megan Markle não devem voltar às redes sociais

O principal motivo da saída teria sido o teor de algumas mensagens e comentários que o casal real teria recebido na internet.

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 15:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 jan 2021 às 15:19
Príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex, chegando em evento em Londres
Príncipe Harry e Meghan Markle, a duquesa de Sussex, chegando em evento em Londres Crédito: REUTERS/Henry Nicholls/File Photo
Quase um ano se passou desde a última manifestação de Meghan Markle, 39, e do príncipe Harry, 36, em suas redes sociais, e o casal real não pretende retornar. Na época, o caso recebeu a alcunha de Megxit, contração de Meghan e "exit" (saída) -uma alusão ao Brexit para se referir à saída de Harry e da esposa da família real britânica.
O principal motivo teria sido o teor de algumas mensagens e comentários que o casal teria recebido. Uma fonte próxima do duque e duquesa de Sussex afirmou ao jornal The Times, de Londres, que ter uma presença nas redes se tornou desagradável e que é muito pouco provável que voltem algum dia.
O casal sempre esteve presente nas redes sociais, com publicações sobre viagens e encontros com personalidades no perfil oficial The Duke and Duchess of Sussex. Desde 31 de março de 2020, os dois pararam as atualizações na página -a última foi a mensagem de despedida na qual dizia que "embora vocês não nos vejam mais por aqui, o trabalho continua".
Em outubro de 2020, o casal participou de um episódio do podcast Teenager Therapy, no qual Meghan Markle falou sobre como os ataques que recebeu tornaram o primeiro ano de sua maternidade mais difícil que o normal. "Me disseram que, em 2019, eu fui a pessoa mais 'trollada' do mundo inteiro, entre homens e mulheres. É quase impossível sobreviver a isso."
Harry concordou com a esposa, e disse que pelo bem da saúde mental de sua família, a melhor decisão foi deixar as redes. "É muito fácil ser sugado e consumido pela negatividade da internet. Mas todos nós temos a escolha de cortar isso de nossas vidas."

Veja Também

Príncipe Harry e Meghan Markle farão podcast juntos no Spotify

Harry reforça à rainha que decisão de abandonar título não é uma questão pessoal

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

meghan markle Reino Unido Inglaterra Mundo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carolino ao lado da roda d’água na entrada de Campinho, com lago, oratório e paisagismo, idealizada por ele
O homem que morreu como viveu: cuidando das flores das montanhas do ES
Imagem de destaque
Água sanitária: 5 mitos e verdades para utilizá-la com segurança
Biblioteca na Escola Padre Humberto, em Vila Velha
Prefeitura de Vila Velha abre seleção para contratar temporários

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados