Estrela dos quadrinhos

Maju Coutinho vira personagem em história da Turma da Mônica

Lançada no JN em 2015, Maria Júlia Coutinho é muito elogiada principalmente por seu estilo mais informal e carismático

Publicado em 30 de Abril de 2018 às 15:22

Redação de A Gazeta

Maju Coutinho Crédito: Divulgação/TV Globo
Mais conhecida apenas como Maju, a jornalista Maria Júlia Coutinho, apresentadora da previsão do tempo no Jornal Nacional, compartilhou com seus seguidores no Twitter que fará uma participação especial nos gibis da Turma da Mônica.
"JN em quadrinhos. Sensacional!", compartilhou em sua conta oficial. Além dela, os jornalistas William Bonner e Renata Vasconcellos também participarão da história, que tem como personagem central o Anjinho.
A notícia provocou elogios de outros colegas da apresentadora, como Carla Vilhena (ex-âncora da Rede Globo) e Márcio Gomes, correspondente da Globo.
Lançada no JN em 2015, Maria Júlia Coutinho é muito elogiada principalmente por seu estilo mais informal e carismático. A entrada da jornalista foi uma das medidas feitas pelo telejornal para modernizar sua apresentação. A resposta positiva dos telespectadores rendeu à apresentadora a chance de comandar o Jornal Hoje aos sábados, durante as folgas de Dony de Nuccio e Sandra Annenberg.

