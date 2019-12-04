Maju Coutinho encontra menina que viralizou por ter cabelo igual ao dela

A pequena Maria Alice, 2, que viralizou na internet por se ver representada na TV por conta de ter o cabelo igual ao da jornalista Maju Coutinho, se encontrou com ela na Globo na manhã desta terça-feira (3).
No vídeo, ela diz: "Olha o meu cabelo aqui", ao apontar para uma imagem de Maju no ar na Globo.
O encontro foi todo filmado pelo Encontro com Fátima Bernardes. Ao ver a apresentadora, apesar de tímida, a pequena Maria Alice ficou feliz e foi se soltando aos poucos.
Já Maju diz ter gostado de ver o vídeo em que a menina se dizia representada. "Hoje em dia quando eu vejo a Maria Alice e várias com o cabelo crespo e cacheado assumindo numa boa, já valeu a jornada aqui. Quando eu era pequena minha mãe fazia muitas tranças, mas chegou numa época que eu não via meninas com cabelo cacheado, eu passei a querer alisar", contou a comandante do Jornal Hoje.
Ela completou: "Eles nos enxergam pequenininhos na TV, chega aqui e eu pensei que ela iria chorar. Fiquei emocionada quando recebi. Relutei a repostar o vídeo, mas não me contive. Estava justamente arrumando meu cabelo quando revi o vídeo."