"Mais uma bolinha de luz": Júnior Lima será pai pela segunda vez

O cantor Júnior Lima, 36, anunciou nesta sexta-feira (9) que será pai pela segunda vez. "Em meio a essa loucura toda que estamos vivendo, mais uma bolinha de luz está chegando para iluminar nossa família", afirmou ele em suas redes sociais.
O músico é casado desde 2014 com a designer de joias Mônica Benini, 35, com quem tem um filho, Otto, de três anos. O casal fez o anúncio do novo bebê junto a uma foto da família, já mostrando a barriga saliente de Mônica.
"Uma alegria gigantesca, misturada com as preocupações de se ter um filho nos dias de hoje", afirmou Júnior, que completa 37 anos neste domingo (11). "Mas com a certeza de que vamos fazer de tudo para que ele (ou ela) tenha uma vida iluminada e cheia de amor e saúde".
A história de Junior e Monica começou em 2012, com uma curtida nas redes sociais. Na época, ela morava na Alemanha, mas a iniciativa rendeu um papo que durou meses, até o primeiro encontro, no México. O resultado desse encontro virou tatuagem, namoro, casamento e filhos.
No ano passado, o casal chegou a fazer um segundo casamento, na Polinésia Francesa, para celebrar os cinco anos de união. “E não é que a gente se casou de novo?! Mas dessa vez com o nosso pequeno ali, simbolizando nossa soma, nosso amor", afirmou ele na ocasião.
Júnior voltará à TV neste final de semana com a transmissão da série documental "Sandy e Junior: A História", lançada originalmente no Globoplay, em julho de 2020. Serão sete domingos que os fãs poderão matar a saudade dos irmãos, no horário até então ocupado pelo The Voice+.