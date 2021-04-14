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Rejeição

BBB 21: Thaís é eliminada com 82,29% dos votos

A cirurgiã-dentista foi quem teve mais votos (82,29%) para deixar a casa e está fora da disputa. Com isso, permanecem na casa Arthur e Fiuk, que também disputavam o paredão

Publicado em 14 de Abril de 2021 às 08:02

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 abr 2021 às 08:02
Thais do BBB 21 usa colar de miçangas
Thais do BBB 21 usa colar de miçangas Crédito: Reprodução Globo
Thaís foi eliminada no paredão desta terça-feira (13), o 11º do Big Brother Brasil 21 (Globo). A cirurgiã-dentista foi quem teve mais votos (82,29%) para deixar a casa e está fora da disputa.
Com isso, permanecem na casa Arthur e Fiuk, que também disputavam o paredão. Eles ficaram com 15,88% e 1,83% dos votos, respectivamente. Ao todo, foram 106.557.323 votos.
Com uma passagem apagada pela "casa mais vigiada do país", Thaís chegou ao paredão por indicação do líder Caio. "Não é com agrado que faço isso, mas analisando minha trajetória no jogo, nós éramos próximos e não sei a razão, mas nos afastamos", disse o fazendeiro.
A cirurgiã-dentista é considerada uma "planta" por muitos telespectadores. Ela pouco fez em termos de jogo, além de trocar alguns beijos insossos com Fiuk. No confinamento, ela cultivou um forte laço de amizade com Viih Tube, de quem disputou a atenção com Juliette.
Até o diretor de núcleo da atração, Boninho, chegou a confessar nas redes sociais que não sabia como ela havia sido selecionada para o programa. "O que ela te falou naquela cadeira elétrica para te convencer?" questionou uma internauta. O diretor do reality respondeu de maneira debochada: "Estou me perguntando".
Ao entrar na casa, Thaís havia anunciado que era "a rainha das tretas" e que adorava "ser o centro das atenções". Porém, sua passagem pela casa não corroborou com as afirmações.

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