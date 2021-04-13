Fátima Bernardes manda livros antirracistas para ex-BBB Rodolffo

Rodolffo foi acusado de racismo após fala no BBB Crédito: TV Globo/Reprodução

Depois de protagonizar a maior polêmica da casa do BBB 21, quando foi acusado de racismo por comparar o cabelo de João com o de um ser pré-histórico, o cantor Rodolffo afirma que tem aprendido muito sobre o tema.

Em conversa com Fátima Bernardes no Encontro (Globo) desta terça-feira (13), ele revelou ter recebido da apresentadora três livros antirracistas. Dentre eles Torto Arado, romance de Itamar Vieira Junior, e Pequeno Manual Antirracista de Djamila Ribeiro.

"Vou ler tudinho", afirmou o cantor. "Algumas das pessoas que eu mais amo na minha vida são negras. Tenho o maior orgulho de ter muitos amigos, não faço distinção de cor de pele, situação financeira", emendou.

Fátima argumentou que não basta mais termos amigos negros. "É preciso estarmos juntos com eles nessa luta sabendo do que eles precisam para a gente colaborar. E é importante não fazer mais e recriminar quem faz", disse ela.