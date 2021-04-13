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Covid-19

Famosos publicam orações e torcida pela cura de Paulo Gustavo

No Dia do Humorista, nesta segunda-feira, 12, o ator foi homenageado por amigos

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 17:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

13 abr 2021 às 17:02
Paulo Gustavo na nova temporada do
O ator Paulo Gustavo no "Vai Que Cola" Crédito: Juliana Couti/TV Globo
Um comunicado oficial informou no domingo, 11, o agravamento do estado de saúde de Paulo Gustavo, internado por complicações da covid-19 desde 13 de março. Desde então, famosos, amigos e fãs têm publicado sua torcida pela cura do ator, que também recebeu homenagens pelo Dia do Humorista nesta segunda-feira, 12.
Amiga de Paulo Gustavo, Tatá Werneck mais uma vez declarou seu otimismo pela recuperação. "Hoje é dia de Vitória! Hoje é dia de cura! Pro Paulo Gustavo. Pra todos que precisam. Senhor, meu amor pelo senhor é tremendo! É inabalável! Paulo com os filhos no colo, em sua casa, com sua mãe Dea Amaral, sua irmã Ju Amaral, seu marido Thales Bretas , sua amiga fiel Susana Garcia e todos nós vibrando sua vitória e seu milagre! Esse é meu final de copa do mundo! Tá chegando esse dia! Obrigada meu Deus!"
Marcos Veras postou um vídeo que recebeu do amigo com uma mensagem de carinho e disse que está com saudade. "Hoje é dia do comediante! Eu aproveito pra postar esse vídeo que recebi dos meus amigos gênios do humor Paulo Gustavo e Katiuscia Canoro há mais ou menos 1 ano pelo WhatsApp. Paulo, eu também estou com saudade. Mais que nunca! Continuo orando, torcendo e vibrando pra sua cura. A sua e a de tantos que precisam dela. Seus amigos como eu e Katiuscia Canoro te amam. E todos eles estão com saudade."
Renato Aragão e Leandro Hassum também homenagearam o ator de Minha Mãe é uma Peça pelo Dia do Humorista. "Hoje é dia do humorista e você emociona muita gente. Melhora logo e venha nos alegrar! O Brasil está em oração por você. Que nesse momento todos tenham fé e esperança, façam orações por todos que estão passando por isso", pediu Aragão. "O Brasil está mandando energia demais, luz demais, amor demais e orando demais. Você vai vencer meu amigo como vem vencendo todas. Bora gente!!! Bora continuar!!! Vai dar tudo certo", declarou Hassum.
Regina Casé publicou um vídeo, acompanhada dos filhos e netos, rezando a Ave Maria pela cura de Paulo Gustavo. A atriz pediu a seus seguidores que rezem também.

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