Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Boletim

Com Covid, Paulo Gustavo apresenta piora e estado de saúde é "crítico"

A família do ator agradeceu o carinho e orações que vem recebendo e pediu que "continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus"

Publicado em 11 de Abril de 2021 às 18:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2021 às 18:15
O humorista Paulo Gustavo
O humorista Paulo Gustavo Crédito: Globo/João Cotta
Marido de Paulo Gustavo, 42 anos, o dermatologista Thales Bretas compartilhou novo boletim médico com o estado de saúde do humorista, que apresentou "sinais de gravidade" em decorrência da Covid-19. "A situação clínica do paciente é crítica e todos os profissionais têm se empenhado incessantemente pela sua recuperação", diz a nota publicada neste domingo (11), no Instagram.
De acordo com o comunicado, "as diversas complicações pulmonares já demandaram procedimentos invasivos como broncoscopias, pleuroscopias e colocação de dispositivos intrapulmonares". "Às fístulas bronco-pleurais identificadas e tratadas somaram-se a complicações hemorrágicas, mas que vêm respondendo, de certa forma satisfatória, à reposição dos fatores da coagulação deficitários", explica a nota.
A família do ator agradeceu o carinho e orações que vem recebendo e pediu que "continuem a enviar boas energias para a recuperação de todos os que se encontram na luta contra o vírus". "Sigamos com fé e pensamento positivo porque Paulo é muito guerreiro e Deus está do nosso lado! Amém", encerra a nota.

VIAGEM AO SANTUÁRIO DE FÁTIMA

Na mesma postagem, Bretas compartilhou a foto de uma viagem que Paulo Gustavo e ele fizeram ao Santuário de Fátima, em Portugal, exibindo uma imagem da santa, que foi emprestada por uma amiga. "O quadro clínico do meu amor está difícil, mas para ele nada é impossível, e nem pra Ele, nosso Deus, e essa dupla poderosa vai trazer ele de volta pra casa", desejou o dermatologista.
O ator e humorista está internado desde o dia 13 de março em um hospital do Rio de Janeiro, após receber diagnóstico de Covid. Desde o dia 21 de março, ele também estava respirando com ajuda de ventilação mecânica, ou seja, intubado.
Ele chegou a apresentar sinais de melhora, mas acabou tendo um agravamento no quadro clínico. Por causa disso, ele agora está respirando com a ajuda de ECMO (oxigenação por membrana extracorpórea), equipamento que age como um pulmão artificial e oxigena o sangue fora do corpo.

LEIA MAIS SOBRE PAULO GUSTAVO

Paulo Gustavo permanece estável e equipe médica está otimista

Irmã de Paulo Gustavo faz oração pedindo 'força e esperança'

Paulo Gustavo recebe transfusão de sangue e marido pede por mais doações

Paulo Gustavo segue estável e passa por pleuroscopia

Entenda o que é ECMO, o pulmão artificial usado por Paulo Gustavo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Paulo Gustavo Covid-19 Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O polvo de 19 metros que dominava os mares há 100 milhōes de anos
Imagem BBC Brasil
Soldado dos EUA que participou da captura de Maduro é preso após ganhar R$ 2 milhões em aposta sobre saída do líder venezuelano
TJES
Juiz do ES é condenado à aposentadoria pela 2ª vez por não aparecer no local de trabalho

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados