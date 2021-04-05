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Saúde

Paulo Gustavo segue estável e passa por pleuroscopia

O humorista está internado com Covid-19, em hospital no Rio de Janeiro, desde o dia 13 de março; o ator precisou ser intubado no dia 21 de março por complicações da doença

Publicado em 05 de Abril de 2021 às 16:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 abr 2021 às 16:17
O ator Paulo Gustavo
O ator Paulo Gustavo, está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro. Crédito: Globo/João Miguel Júnior
Paulo Gustavo, 42, segue estável após o uso de terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), segundo comunicado enviado à imprensa nesta segunda-feira (5).  O humorista está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro.
Segundo boletim médico, o ator continua o tratamento com o "pulmão artifical" e foi submetido a uma pleuroscopia, neste sábado (03). A técnica cirúrgica permite ver o espaço entre as membranas que revestem os pulmões e caixa torácica.
"Desde os reajustes realizados, Paulo Gustavo tem apresentado estabilidade. A evolução clínica, que demanda seu tempo individual, teve - especialmente nas últimas 24 horas - sinais de evolução progressiva que geraram otimismo na equipe médica", disse o comunicado.
"Anteontem pela manhã o paciente foi submetido à uma pleuroscopia, quando foi identificada uma fístula bronco-pleural que impedia a adequada ventilação mecânica, tendo sido imediatamente corrigida. Desde então, alguns importantes sinais clínicos e laboratoriais de melhora tornaram-se mais evidentes."
"A necessidade da ECMO permanece, embora com parâmetros mais atenuados. Esse conjunto de dados, em que pese ainda a gravidade do paciente, vêm aumentando o otimismo da equipe médica. A família do ator agradece muito o carinho e as orações e pede que continuem a enviar boas energias para sua recuperação e para de todos os que se encontram na luta contra o vírus", concluiu a equipe de Paulo Gustavo.

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