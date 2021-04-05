Paulo Gustavo segue estável e passa por pleuroscopia

O ator Paulo Gustavo, está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro. Crédito: Globo/João Miguel Júnior

Paulo Gustavo, 42, segue estável após o uso de terapia por Oxigenação por Membrana Extracorpórea (ECMO), segundo comunicado enviado à imprensa nesta segunda-feira (5). O humorista está internado com Covid-19 desde o dia 13 de março, no Rio de Janeiro.

Segundo boletim médico, o ator continua o tratamento com o "pulmão artifical" e foi submetido a uma pleuroscopia, neste sábado (03). A técnica cirúrgica permite ver o espaço entre as membranas que revestem os pulmões e caixa torácica.

"Desde os reajustes realizados, Paulo Gustavo tem apresentado estabilidade. A evolução clínica, que demanda seu tempo individual, teve - especialmente nas últimas 24 horas - sinais de evolução progressiva que geraram otimismo na equipe médica", disse o comunicado.

"Anteontem pela manhã o paciente foi submetido à uma pleuroscopia, quando foi identificada uma fístula bronco-pleural que impedia a adequada ventilação mecânica, tendo sido imediatamente corrigida. Desde então, alguns importantes sinais clínicos e laboratoriais de melhora tornaram-se mais evidentes."