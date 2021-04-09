Irmã de Paulo Gustavo faz oração pedindo 'força e esperança'

Ju Amaral e o irmão, Paulo Gustavo Crédito: Reprodução Instagram @juamaral00

A irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, compartilhou, nesta quinta-feira, 8, uma oração especial para o ator, que segue internado na UTI com Covid-19, Nas redes sociais, Ju pediu "força e esperança aos doentes". Ela postou uma foto segurando um terço, perto de uma cachoeira, e pediu: "Senhor Jesus Cristo, sempre fostes ao encontro dos enfermos com uma palavra de esperança e um gesto de amor. Ao nascer da Virgem Maria, assumistes nossa condição humana e experimentastes a nossa dor".

"Senhor, nossos doentes necessitam ser curados no corpo e no espírito. Pela fé, sabemos que nenhuma doença é maior do que a vida. Por isso, peço que todos os doentes, sustentados pelo vosso amor, não deixem que a dor lhes roube o significado da vida", continuou a irmã do humorista.

"Confortai-os com vosso poder, renovai-lhes o ânimo e a esperança, para que possam superar todos seus males. Abençoai também as pessoas que têm a missão de cuidar dos doentes; que tenham paciência, caridade e compaixão. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém! Te amo, irmão", declarou ela.

Paulo Gustavo está internado no Rio de Janeiro desde o dia 13 março, e, atualmente, é tratado com o ECMO (circulação extracorpórea em membrana), conhecido como "pulmão artificial". Na quarta-feira, 7, seu marido, Thales Bretas, revelou que ele precisou de transfusão de sangue e pediu doações para os bancos de sangue.