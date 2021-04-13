Jorge Sestini, ex de Carol Bittencourt, anuncia que espera filho com arquiteta

Sharon Fliter durante chá revelação Crédito: Instagram | @amoremfestaoficial

O empresário Jorge Sestini, ex-marido da modelo Caroline Bittencourt, morta em 2019, espera seu primeiro filho com a arquiteta Sharon Fliter.

A notícia foi divulgada pelas redes sociais e um chá revelação mostrou que a criança é um menino. A arquiteta está com cinco meses de gestação.

O fato acontece exatamente dois anos após a morte trágica de Bittencourt. Na ocasião, o empresário foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela morte da modelo no dia 28 de abril, em um acidente de barco em Ilhabela, no litoral de São Paulo.

Filha de Caroline Bittencourt, Isabelle, fez homenagem à mãe à época do acidente Crédito: Instagram

Segundo o documento assinado pelo delegado Vanderlei de Almeida Filho, responsável pelas investigações, o empresário assumiu o risco de dirigir a embarcação e mesmo avisado foi ao mar com a mulher. Na ocasião, uma tempestade atingiu o barco e fez com que a modelo caísse e afundasse.