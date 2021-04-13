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Com Sharon Fliter

Jorge Sestini, ex de Carol Bittencourt, anuncia que espera filho com arquiteta

A notícia foi divulgada pelas redes sociais e um chá revelação mostrou que a criança é um menino. A arquiteta está com cinco meses de gestação

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 12:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 12:22
Nova esposa do ex de Caroline Bittencourt
Sharon Fliter durante chá revelação Crédito: Instagram | @amoremfestaoficial
O empresário Jorge Sestini, ex-marido da modelo Caroline Bittencourt, morta em 2019, espera seu primeiro filho com a arquiteta Sharon Fliter.
A notícia foi divulgada pelas redes sociais e um chá revelação mostrou que a criança é um menino. A arquiteta está com cinco meses de gestação.
O fato acontece exatamente dois anos após a morte trágica de Bittencourt. Na ocasião, o empresário foi indiciado pela Polícia Civil de São Paulo por homicídio culposo (quando não há intenção de matar) pela morte da modelo no dia 28 de abril, em um acidente de barco em Ilhabela, no litoral de São Paulo.
Filha de Caroline Bittencourt, Isabelle, fez homenagem à mãe
Filha de Caroline Bittencourt, Isabelle, fez homenagem à mãe à época do acidente Crédito: Instagram
Segundo o documento assinado pelo delegado Vanderlei de Almeida Filho, responsável pelas investigações, o empresário assumiu o risco de dirigir a embarcação e mesmo avisado foi ao mar com a mulher. Na ocasião, uma tempestade atingiu o barco e fez com que a modelo caísse e afundasse.
O corpo dela foi encontrado a cerca de 4 km do local do acidente, nas proximidades da Praia de Cigarras. Caroline e Sestini faziam frequentemente passeios de barco por Ilhabela, onde o empresário possui uma casa. Caroline deixou uma filha, Isabelle Bittencourt, 18, também modelo.

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