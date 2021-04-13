AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tarde na praia

Jamie Dornan, de 'Cinquenta Tons de Cinza', volta a exibir físico em clipe

Desta vez, foi em um clipe de uma música proveniente do filme "Duas Tias Loucas de Férias" (2021); no vídeo, o personagem de Dornan no filme passa uma tarde na praia enquanto se pergunta sobre o que deveria fazer de sua vida

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 11:48

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 11:48
Ator de Cinquenta Tons de Cinza
Jamie Dornan, de 'Cinquenta Tons de Cinza', volta a exibir físico Crédito: Instagram | @jamieloversofficial | Arquivo
O ator Jamie Dornan, 38, conhecido por sua atuação no filme "Cinquenta Tons de Cinza" (2015), voltou a exibir seu físico após o longa de sucesso. Desta vez, foi em um clipe de uma música proveniente do filme "Duas Tias Loucas de Férias" (2021).
No vídeo, o personagem de Dornan no filme passa uma tarde na praia enquanto se pergunta sobre o que deveria fazer de sua vida. No filme de comédia ele contracena com as atrizes Kristen Wiig e Annie Mumolo.
O vídeo, porém, é lançado um mês após um tremendo baque sofrido pelo artista: a perda de seu pai vítima da Covid-19.
O médico Jim Dornan morreu aos 73 anos no dia 15 de março. A informação foi confirmada por uma organização de caridade que o médico era benfeitor e patrono, a Leukaemia & Lymphoma, da Irlanda do Norte. O obstetra e ginecologista travou uma luta contra a leucemia linfocítica crônica, descoberta em 2005.
Além de médico, o pai de Jamie Dornan também foi professor de medicina fetal na Queen's University Belfast entre os anos de 1995 a 2012. Ele também foi vice-presidente sênior do Royal College of Gynecologists entre 2004 e 2006.
Veja o clipe pelo link

Veja Também

Bate-papo musical marca início da 15ª edição do Festival Sérgio Sampaio

Sexy Hot exibe filmes adultos para comemorar o 'Dia Internacional do Beijo'

Atriz de Harry Porter anuncia gravidez e recebe cumprimentos de colegas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Famosos Música
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Apostas esportivas, bets
A Copa do Mundo e a publicidade das bets
Natan Dias, Samira Pavesi , Vitor Burgo, Milena Almeida e Paulo Künsch
Exposição "A(s)cender" marca reinauguração do Centro Cultural Sesi em Vitória
BR 101
BR 101 registra queda no número de acidentes e mortes no 1º semestre de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados