Jamie Dornan, de 'Cinquenta Tons de Cinza', volta a exibir físico em clipe

Jamie Dornan, de 'Cinquenta Tons de Cinza', volta a exibir físico Crédito: Instagram | @jamieloversofficial | Arquivo

O ator Jamie Dornan, 38, conhecido por sua atuação no filme "Cinquenta Tons de Cinza" (2015), voltou a exibir seu físico após o longa de sucesso. Desta vez, foi em um clipe de uma música proveniente do filme "Duas Tias Loucas de Férias" (2021).

No vídeo, o personagem de Dornan no filme passa uma tarde na praia enquanto se pergunta sobre o que deveria fazer de sua vida. No filme de comédia ele contracena com as atrizes Kristen Wiig e Annie Mumolo.

O vídeo, porém, é lançado um mês após um tremendo baque sofrido pelo artista: a perda de seu pai vítima da Covid-19.

O médico Jim Dornan morreu aos 73 anos no dia 15 de março. A informação foi confirmada por uma organização de caridade que o médico era benfeitor e patrono, a Leukaemia & Lymphoma, da Irlanda do Norte. O obstetra e ginecologista travou uma luta contra a leucemia linfocítica crônica, descoberta em 2005.