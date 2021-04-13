Sexy Hot exibe filmes adultos para comemorar o 'Dia Internacional do Beijo'

Dia Internacional do Beijo é comemorado nesta terça (13) Crédito: Pexels

O canal adulto Sexy Hot preparou uma programação especial para comemorar o "Dia Internacional do Beijo", nesta terça (13). A programação é voltada para os assinantes curtirem a data em casa, sem aglomeração e em segurança devido à pandemia da Covid-19.

Os assinantes poderão assistir a partir das 20h no canal ou a qualquer momento no site da Sexy Hot filmes de selo próprio e exclusivo, Sexy Hot Produções. Serão exibidos os filmes "Desejo Proibido", "Sonhos", "Atração", "Reunião de Amigas" e "De Olhos bem Abertos", além de outros longas inspirados pela temática da data.

Esta não é a primeira ação do canal para incentivar que as pessoas continuem praticando o isolamento social. No início do mês, o canal anunciou a campanha "Fique Em Casa 2.0" com a liberação de um filme por semana durante o mês de abril.

As produções são do selo próprio, o Sexy Hot Produções, e estarão disponíveis de forma gratuita no site do canal. O primeiro título liberado é "Desventuras Sexuais", que foi o filme mais acessado da plataforma em 2020.

A trama recria dois clássicos do pornô sob o ponto de vista da mulher. Na primeira história, Érica (Patrícia Kimberly) decide pedir uma pizza e acaba se interessando pelo entregador. Na segunda, Lídia (Mia Linz) chama uma empresa de reparos por causa de um problema no encanamento.

Na semana seguinte, foi a vez de "Sonhos de Consumo", produção em que uma famosa atriz pornô esconde alguns segredos. No dia 15, entra no ar o primeiro título de "Coleção de Sacanagens", estrelado pela atriz Alessandra Maia.