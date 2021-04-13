Atriz de Harry Porter anuncia gravidez e recebe cumprimentos de colegas

Afshan Azad, atriz de Harry Potter, está grávida Crédito: Instagram | @afshanazad

A atriz inglesa Afshan Azad, 32, recebeu parabéns de fãs e colegas da franquia "Harry Potter" após anunciar a gravidez do primeiro filho no Instagram e recebeu mais de 44 mil curtidas na publicação. Ela ficou famosa na infância ao interpretar Padma Patil, estudante da escola de bruxaria de Hogwarts nos filmes da franquia.

"O segredo foi revelado - Eu vou ser mãe. Agradeço a Allah por nos presentear com nossa maior bênção, o bebê Kazi, que nascerá em julho. Nossos corações estão cheios de amor, emoção e nervosismo. Não falta muito, por favor, mantenha todos nós em suas orações", escreveu a atriz.

A atriz britânica Scarlett Byrne escreveu que está muito animada com a gravidez de Afshan. "Estamos muito animados por vocês dois e mal podemos esperar para conhecer o bebê Kazi", disse. A atriz irlandesa Evanna Lynch também deu parabéns e disse: "Afshan, vocês serão pais incríveis".

Desde a participação em 'Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2' (2011), a atriz está afastada do cinema. Ela tem investido nas carreiras como modelo e influencer e tem mais de 173 mil seguidores.