Divulgada foto do figurino das atrizes de 'As Meninas Superpoderosas'

Poster oficial de As Meninas Superpoderosas Crédito: Instagram @dailybennet

A CW divulgou a foto do figurino oficial das protagonistas de Powerpuff, série live-action inspirada no sucesso mundial "As Meninas Superpoderosas", nesta segunda-feira (12). As atrizes Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault serão Lindinha, Florzinha e Docinho, respectivamente.

As primeiras imagens mostram as meninas superpoderosas crescidas com seus próprios figurinos de moda, sem vestir seus trajes de combate ao crime. As três protagonistas estavam filmando o piloto da série em Atlanta, no dia 7 de março.

Durante as filmagens de uma cena de ação, Florzinha saiu voando pelo ar enquanto as outras garotas passavam por ela. A ex-estrela de "Scrubs", Donald Faison, que interpreta seu criador professor Utonium, também participava das filmagens.

A nova série deve apresentar as super-heroínas Florzinha, Docinho e Lindinha na faixa dos 20 anos de idade, ressentidas por terem perdido a infância lutando contra o crime, mas precisando se reunir em um momento em que "o mundo precisa delas mais do que nunca".

Na animação original, criada por Craig McCracken em 1998, as heroínas combatiam vilões enquanto frequentavam a escola primária.