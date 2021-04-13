AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Live-action

Divulgada foto do figurino das atrizes de 'As Meninas Superpoderosas'

As atrizes Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault serão Lindinha, Florzinha e Docinho, respectivamente; as três protagonistas estavam filmando o piloto da série em Atlanta, no dia 7 de março

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 08:15
Live Action
Poster oficial de As Meninas Superpoderosas Crédito: Instagram @dailybennet
A CW divulgou a foto do figurino oficial das protagonistas de Powerpuff, série live-action inspirada no sucesso mundial "As Meninas Superpoderosas", nesta segunda-feira (12). As atrizes Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault serão Lindinha, Florzinha e Docinho, respectivamente.
As primeiras imagens mostram as meninas superpoderosas crescidas com seus próprios figurinos de moda, sem vestir seus trajes de combate ao crime. As três protagonistas estavam filmando o piloto da série em Atlanta, no dia 7 de março.
Durante as filmagens de uma cena de ação, Florzinha saiu voando pelo ar enquanto as outras garotas passavam por ela. A ex-estrela de "Scrubs", Donald Faison, que interpreta seu criador professor Utonium, também participava das filmagens.
A nova série deve apresentar as super-heroínas Florzinha, Docinho e Lindinha na faixa dos 20 anos de idade, ressentidas por terem perdido a infância lutando contra o crime, mas precisando se reunir em um momento em que "o mundo precisa delas mais do que nunca".
Na animação original, criada por Craig McCracken em 1998, as heroínas combatiam vilões enquanto frequentavam a escola primária.
Os episódios serão roteirizados pelas produtoras-executivas Diablo Cody (de "Juno") e Heather Regnier ("Veronica Mars: A Jovem Espiã"). Greg Berlanti, um dos criadores do "Arrowverse", assumirá a produção.

Veja Também

Sexy Hot exibe filmes adultos para comemorar o 'Dia Internacional do Beijo'

Paulo Gustavo permanece estável e equipe médica está otimista

Cineasta capixaba finaliza dois curtas-metragens durante a pandemia da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cultura Famosos Televisão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Inglaterra vence a França e conquista o terceiro lugar da Copa do Mundo 2026
Em jogo com 10 gols, Inglaterra confirma 3º lugar na Copa sobre a França
Imagem de destaque
Escassez de combustível afeta a Rússia, mas será suficiente para fazer Putin mudar de estratégia na Ucrânia?
Vídeo que circula nas redes sociais mostra um torcedor argentino imitando um macaco na frente um homem negro em Morro de São Paulo, destino turístico no Sul da Bahia
Argentino que imitou macaco para homem negro tem prisão decretada na BA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados