Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

'Salvator Mundi'

Obra de Da Vinci de R$ 2,6 bilhões foi vista em iate de príncipe saudita

Iate estava ancorado no mar Vermelho após especulações sobre a localização da pintura; agora, o iate está em manutenção em um estaleiro holandês

Publicado em 13 de Abril de 2021 às 08:38

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

13 abr 2021 às 08:38
Leonardo da Vinci
Obra de Da Vinci de R$ 2,6 bilhões foi vista em iate de príncipe saudita no Mar Vermelho Crédito: Instagram | @realsalvatormundi
Nesta segunda-feira, o jornal Wall Street Journal confirmou que a obra mais cara de Leonardo Da Vinci, "Salvator Mundi", foi vista num iate ancorado no mar Vermelho após especulações sobre a localização da pintura.
Segundo a reportagem, o quadro estava no iate Serene do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, até o final de 2020. Já a embarcação estava ancorada na costa noroeste do país.
Agora, o iate está em manutenção em um estaleiro holandês e a pintura foi transferida para um local ainda desconhecido, no mesmo país.
Vendida em 2017 pelo preço recorde de US$ 450 milhões, hoje cerca de R$ 2,6 bilhões, a obra tem paradeiro desconhecido. Ela deveria ter sido mostrada na filial do Louvre em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, no fim de 2018, mas a instituição adiou indefinidamente sua apresentação duas semanas antes da data prometida.
Já em 2019, o marchand Kenny Schachter apontou que a pintura estaria no iate do príncipe o monarca tem sido lembrado, desde o leilão de 2017, como o verdadeiro proprietário da pintura. No final do mesmo ano, a obra também deveria ter aparecido numa exposição no Louvre, em Paris.
Além da incerteza em torno da localização e da própria identidade do dono, também há dúvida sobre a origem da pintura. Até agora, ninguém conseguiu cravar que se trate mesmo de uma criação de Leonardo Da Vinci.

Veja Também

Sexy Hot exibe filmes adultos para comemorar o 'Dia Internacional do Beijo'

Divulgada foto do figurino das atrizes de 'As Meninas Superpoderosas'

Cineasta capixaba finaliza dois curtas-metragens durante a pandemia da Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Linhares - Rio Doce, em Regência, poluído pela lama da barragem da mineradora Samarco
Governo lança edital para projetos de reparação da tragédia de Mariana
Copa do Brasil
Veja os confrontos das oitavas de final da Copa do Brasil
Capixabas Leopoldo e Carlotta Fagnani são eleitos os melhores esquiadores do Brasil na temporada
Capixabas são eleitos os melhores esquiadores do Brasil na temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados