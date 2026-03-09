Cultura

Netflix: lançamentos da semana entre 09 e 15 de março de 2026

Confira histórias de drama, romance, suspense e produções nostálgicas para assistir

Publicado em 9 de março de 2026 às 15:52

A semana traz grandes lançamentos para a Netflix Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

Esta semana prometem movimentar o catálogo da Netflix com a chegada de produções mais que aguardadas. Entre 09 e 15 de março, a plataforma recebe desde conteúdos voltados para o público infantil até filmes e séries queridos pelos fãs. Com histórias que passam por drama, aventura, romance e suspense, as novidades ampliam as opções para quem busca algo novo para assistir ou maratonar no streaming .

Entre os destaques da semana estão a continuação do live-action de “One Piece”, a nova temporada do drama romântico “Virgin River”, a chegada completa da série “One Tree Hill”, novos episódios de “Sesame Street” e o lançamento de “Coringa: Delírio a Dois”, sequência do premiado filme estrelado por Joaquin Phoenix.

A seguir, confira mais detalhes sobre cada estreia!

1. Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo – Volume 2 – 09/03

Em “Sesame Street: De Volta à Vila Sésamo”, personagens queridos retornam com novas histórias que incentivam o aprendizado infantil Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A nova leva de episódios leva o público novamente para a famosa Vila Sésamo, onde personagens clássicos vivem aventuras educativas e divertidas. A série acompanha figuras conhecidas como Elmo, Come-Come e Garibaldo em histórias que ensinam valores importantes, como amizade, respeito e cooperação. Ao longo dos episódios, músicas, brincadeiras e situações do cotidiano ajudam crianças a aprender sobre emoções, números, letras e convivência.

Com uma linguagem simples e acessível, a produção mistura entretenimento e aprendizado. A proposta é estimular a curiosidade e o desenvolvimento infantil de forma leve e envolvente. Nesta segunda parte da temporada, novos desafios e convidados especiais aparecem para tornar as histórias ainda mais dinâmicas.

2. One Piece: A Série – 2ª temporada – 10/03

Em “One Piece: A Série”, a tripulação de Luffy segue sua jornada em busca do lendário tesouro, enfrentando novos desafios Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A segunda temporada continua acompanhando a jornada de Monkey D. Luffy e sua tripulação em busca do lendário tesouro conhecido como One Piece. Após os acontecimentos da primeira temporada, o grupo segue explorando novos mares e enfrentando inimigos ainda mais perigosos. A narrativa aprofunda o passado de alguns personagens e apresenta novos aliados e rivais no caminho dos Chapéus de Palha. As aventuras levam a tripulação a ilhas inéditas, cheias de mistérios e desafios.

Enquanto perseguem seus sonhos, cada integrante precisa lidar com escolhas difíceis e provar sua lealdade ao grupo. A história expande o universo da série e prepara o terreno para conflitos ainda maiores na jornada rumo à Grand Line.

3. One Tree Hill: Lances da Vida – 1ª a 9ª temporada – 11/03

Em “One Tree Hill: Lances da Vida”, dois meio-irmãos ligados pelo basquete tentam lidar com conflitos familiares, amizades e mudanças ao longo da vida Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

A série acompanha a vida de dois meio-irmãos que cresceram em realidades completamente diferentes, mas compartilham a paixão pelo basquete. Lucas e Nathan Scott vivem conflitos familiares, rivalidades e descobertas pessoais na pequena cidade de Tree Hill. O enredo mistura romance, drama adolescente e histórias de amizade que evoluem com o amadurecimento dos personagens.

Enquanto enfrentam desafios no esporte, na escola e na vida adulta, os protagonistas precisam lidar com escolhas que mudam seus destinos. A trama também explora relações familiares complexas, os sonhos de cada personagem e mostra como cada um constrói seu próprio caminho.

4. Virgin River – 7ª temporada – 12/03

Novos episódios de “Virgin River” mostram Mel, Jack e os moradores da pequena cidade enfrentando transformações pessoais, segredos e novos caminhos Crédito: Imagem: Reprodução digital | Netflix

A nova temporada retorna à pequena cidade de Virgin River, onde Mel Monroe tenta reconstruir sua vida após enfrentar diversos desafios emocionais. A relação com Jack continua sendo um dos pilares da história, mas novos conflitos surgem à medida que o casal encara mudanças importantes.

Enquanto a comunidade se une para enfrentar problemas e celebrar conquistas, segredos do passado começam a vir à tona. Os moradores da cidade também vivem seus próprios dramas, envolvendo família, amor e superação. A temporada aprofunda as relações entre os personagens e mostra como cada um lida com perdas e novos começos. O clima acolhedor da cidade continua sendo um elemento central da narrativa.

5. Coringa: Delírio a Dois – 13/03

“Coringa: Delírio a Dois” aprofunda o universo de Arthur Fleck e apresenta uma relação intensa e perturbadora que mistura paixão, loucura e fantasia Crédito: Imagem: Reprodução digital | Warner Bros.

A sequência do aclamado filme acompanha Arthur Fleck após os acontecimentos que o transformaram no temido Coringa. Agora internado no hospital psiquiátrico Arkham enquanto aguarda julgamento por seus crimes, ele enfrenta conflitos profundos sobre sua identidade e seu papel no mundo. Durante esse período, o protagonista conhece Harleen Quinzel, uma mulher intrigada por sua personalidade e pelo personagem que ele criou.

A relação entre os dois se desenvolve de forma intensa e perturbadora, misturando romance, obsessão e fantasia. Ao longo da história, os limites entre realidade e delírio se tornam cada vez mais confusos. A trama explora a conexão entre os personagens e as consequências de suas escolhas em um cenário marcado por instabilidade emocional.