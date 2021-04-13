Bate-papo musical marca início da 15ª edição do Festival Sérgio Sampaio

Cantor capixaba Sérgio Sampaio completaria 74 anos nesta terça-feira (13) Crédito: Festival Sérgio Sampaio/Divulgação

Em sua 15ª edição - já na segunda temporada online devido ao momento de pandemia do coronavírus -, o Festival Sérgio Sampaio terá início nesta terça-feira (13), com um bate-papo musical com André Prando, Hugo Moura, João Sampaio e mediação de Gilson Soares, marcado para às 19h30. Os shows, no entanto, que usualmente acontecem também em 13 de abril, data em que o artista faria aniversário, foram adiados e seguem sem data confirmada até o momento. A previsão é de que o evento, sem público presencial, aconteça em maio.

Para este início, o encontro virtual - já gravado nesta segunda-feira (12) - terá como tema a obra do artista, a história do festival, além do documentário que está sendo produzido sobre o compositor cachoeirense. Vale lembrar que Sérgio completaria 74 anos neste 2021.

Festival Sérgio Sampaio terá prévia com bate-papo sobre o artista Crédito: Divulgação

Para o co-produtor do evento e também coordenador do Clube Capixaba do Vinil, Gilson Soares, o bate-papo não deixará passar em branco a data tão importante para a cultura capixaba e brasileira. "Achamos que nessa data o Espírito Santo pode entrar no calendário cultural brasileiro. Neste ano, estamos na mesma situação sanitária do ano passado ou pior. Então, novamente, não poderemos fazer o festival com público presencial, que vinha acontecendo desde 2015 no Sesc Glória", disse.

Em 2021, os organizadores do grande evento não foram pegos de surpresa, como no ano anterior. "Já sabíamos de antemão que não seria presencial. Mas faremos um show sem presença de público, mas com direção, cenário e iluminação. Seria hoje, mas com as últimas medidas, apesar de ser show sem público, haveria equipes presentes, o que complica. Então adiamos e, para não passar em branco a data, pensamos nesse bate-papo musical hoje", acrescentou.

O bate-papo será o primeiro conteúdo do canal do Sérgio Sampaio no Youtube . "Não será uma live, mas talvez a gente venha a fazer lives neste canal que está se iniciando. O show também vai passar no canal, entre outros veículos. O canal está sendo lançado hoje", antecipou o co-produtor.

EXPECTATIVA PARA O FESTIVAL

Em 2020, o festival deixou de acontecer presencialmente pela primeira vez, já que a pandemia tinha sido registrada cerca de um mês antes. "O festival já estava todo programado e tivemos que suspender. Fizemos uma série de lives de última hora, convidando artistas capixabas e de outros estados, que também toparam. Rolou uma série de lives de meia hora, entre 18h30 e 22h30. Houve participação marcante do André Prando e do artista nacionalmente conhecido Zeca Baleiro", descreveu o coordenador do projeto Clube Capixaba do Vinil.

Apesar do momento de agravamento da pandemia, o festival Sérgio Sampaio é aguardado não só no Espírito Santo como em todo o país. Sobre o assunto, Soares afirma que a data costuma trazer o Brasil para o Estado, e que, desta vez, movimento contrário ocorrerá: "levaremos o Espírito Santo para todo o país".

"Lamentamos muito a situação do país, em todos os aspectos, sanitários, políticos e sociais. Mas o momento nos permite transmitir o festival no Brasil e no mundo. Para o festival, pode ser uma grande experiência, com um alcance maior. O público está ansioso, esperando. O bate-papo foi muito rico e, com o canal no YouTube, colocaremos muitos conteúdos lá. A expectativa do décimo quinto é de que marque um avanço muito grande, apesar de tudo", concluiu.

Line-up previsto: