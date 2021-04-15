Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Televisão

Globo encerra contrato exclusivo com Letícia Spiller

Após 29 anos de casa, a atriz é mais um dos nomes dispensados pela emissora

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:17

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:17
A atriz Letícia Spiller
A atriz Letícia Spiller Crédito: Globo/Raquel Cunha
Letícia Spiller estreou na televisão como a paquita Pituxa Pastel, do Xou da Xuxa, em 1989, e pouco depois começou a fazer novelas. Foram 29 anos de exclusividade na Rede Globo, que agora passa por uma reforma e anunciou que não vai renovar o contrato com a atriz.
Letícia é mais uma na longa lista de profissionais dispensados pela emissora. Nos últimos dois anos, a Globo tem trocado os contratos de longo prazo por acordo por obras definidas, liberando assim seus astros para a concorrência - e correndo o risco de perder a preferência.
Enquanto José de Abreu volta à Globo para gravar Um Lugar ao Sol, Antônio Fagundes estava escalado para fazer o remake de Pantanal, mas não chegou a um acordo com a emissora.
Leandro Hassum também debandou para a Netflix e está levando seu público para a plataforma de streaming, que já anunciou um segundo filme com o ator. Após o sucesso de Tudo Bem no Natal que Vem, o filme Vizinhos terá a participação de Maurício Manfrini, Júlia Rabello e Paulinho Godó, com direção de Roberto Santucci e roteiro de Paulo Cursino.
Vera Fischer, Renato Aragão, Zeca Camargo, Miguel Falabella, Malvino Salvador, Tarcísio Meira, Glória Menezes, Aguinaldo Silva e Benedito Ruy Barbosa são apenas alguns dos mais de 50 nomes de artistas, jornalistas e autores que a Globo demitiu = ou não tiveram contrato renovado. O nome mais popular do programa de auditório da emissora e dono do maior salário da televisão brasileira, Fausto Silva, também encerra definitivamente seu contrato em dezembro de 2021.

Veja Também

"BBB 21": Globo exibe Conduru, no ES, e capixaba Arthur comemora

Elogiada por Boninho, Ana Clara ganha programa na Globo

Fora da Globo, Angélica aparece ao lado de Xuxa e Eliana no SBT

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rede Globo Televisão Letícia Spiller
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Nativos acanhados: 5 signos mais tímidos do zodíaco
Imagem de destaque
Chá de boldo ajuda na digestão? Veja 6 receitas e como usar
Imagem BBC Brasil
O 'Super El Niño' está chegando?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados