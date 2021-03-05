Fora da Globo, Angélica aparece ao lado de Xuxa e Eliana no SBT

Xuxa, Angélica e Eliana se encontram neste domingo (7) no programa da apresentadora do SBT. Sem contrato fixo com a Globo, a mulher de Luciano Huck reaparece na emissora de Silvio Santos 25 anos depois que deixou o canal, em 1996.

Apontadas como rivais nos anos 1990, quando disputavam a preferência do público infantil, as três falam sobre o grupo que mantêm no WhatsApp, em que conversam sobre criação dos filhos, haters, entre outras curiosidades.

A apresentadora Angélica Crédito: Globo/Fábio Rocha

"Esse encontro é um pretexto para gente selar publicamente o que já existe. Eu sempre admirei muito a trajetória de vocês e as admiro hoje. Vocês se tornaram mulheres tão inspiradoras. Eu tenho um baita orgulho, maior carinho de estar nesse grupo", diz Eliana durante a atração.

Angélica participa do encontro, que acontece na casa de Xuxa, no Rio, virtualmente. Desde o ano passado, a apresentadora encerrou o seu vínculo fixo com a Globo, e passou a assinar com a emissora por temporadas. Em 2020, ela comandou o "Simples Assim" e, neste ano, deve gravar a segunda temporada da atração. No Globoplay, ela lançou em janeiro o "Cartas para Eva".

No programa de Eliana, Xuxa cozinha um macarrão de arroz com legumes e fala sobre a sua escolha por ser vegana. "Não casava eu dizer que sempre fui apaixonada por bicho e comer bicho. Eu estava sendo hipócrita. Não estava casando com a minha filosofia de vida, com o que eu sempre acreditei", afirma

Ela e Eliana também respondem dúvidas amorosas dos fãs e falam de relacionamentos e carreira. Xuxa diz que tem uma união estável com Junno Andrade. "A gente não assinou papel, as coisas dele estão aqui e também tenho coisinhas no apartamento dele. A gente está com as trouxinhas juntas. Eu não gosto da palavra casamento. Vamos dizer que a gente tem uma união estável".