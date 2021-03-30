Elogiada por Boninho, Ana Clara ganha programa na Globo

A ex-BBB Ana Clara vai ganhar um programa na TV Globo Crédito: Instagram/anaclaraac

Após ser elogiada pelo diretor do BBB 21, Boninho, 59, a apresentadora Ana Clara, 23, ganhou o programa "Plantão BBB", a partir do dia 5 de abril. Ela vai apresentar de segunda a sexta, nas tardes da Globo, edições diárias sobre o que acontece na casa mais vigiada do Brasil

O programa inédito será exibido especialmente neste último mês do reality para repercutir os assuntos mais quentes do confinamento na reta final da disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Ana Clara vai promover um bate-papo descontraído todos os dias com um comentarista diferente e com convidados especiais que levarão ao programa a visão de quem já comenta o programa nas redes sociais.

No programa, eles vão debater quem se deu bem e quem se deu mal no jogo da discórdia, articulações da formação de paredão, o resultado das provas e da eliminação, as últimas brigas que aconteceram na casa.

O diretor do Big Brother Brasil (Globo), usou as redes sociais na madrugada de 17 de março para elogiar a apresentadora Ana Clara Lima, 23, que comanda o RedeBBB, após ela entrevistar o rapper Projota, o sexto eliminado do reality com 91,89%.

"Essa menina está merecendo mais espaço. Está dominando, Ana Clara", escreveu Boninho com emojis de palmas no Twitter. Feliz com o elogio, a apresentadora respondeu. "Hehehe chefe, 3h da manhã e você me manda uma dessas? Como eu durmo agora? Obrigada".

Antes de comandar o programa, Ana Clara apresentou o programa Vídeo Show (Globo) e retornou em 2018 ao Big Brother Brasil, programa que a revelou, para ser repórter do reality ao lado das também ex-BBBs Vivian Amorim e Fernanda Keulla.

Ana Clara ficou conhecida ao participar do BBB 18 ao lado do pai, Ayrton Lima, ficando em terceiro lugar. Na edição que ela participou a vencedora foi Gleici e o segundo lugar ficou para Kaysar.

Nem sempre vencer o Big Brother Brasil é o melhor prêmio que pode-se tirar do reality show da Globo. Muitos ex-participantes, assim como Ana Clara, fizeram tanto sucesso dentro da casa que, mesmo não tendo vencido o programa, são hoje mais lembrados do que os próprios vencedores de suas edições.