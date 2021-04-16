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"Princesa do Povo"

Gal Gadot diz ter se inspirado na princesa Diana para viver Mulher-Maravilha

A atriz destacou que não só ela, mas também Patty Jenkins, 49, que dirigiu os dois filmes sobre a super-heroína, viram semelhanças entre a personagem e a princesa.

Publicado em 16 de Abril de 2021 às 08:49

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 abr 2021 às 08:49
No filme 'Mulher Maravilha', Gal Gadot interpreta personagem em 1918, durante a Primeira Guerra
No filme 'Mulher Maravilha', Gal Gadot interpreta personagem em 1918, durante a Primeira Guerra Crédito: Clay Enos/ Warner
Gal Gadot, 35, contou ter se inspirado na princesa Diana (1961-1997) para interpretar a Mulher-Maravilha. A atriz destacou que não só ela, mas também Patty Jenkins, 49, que dirigiu os dois filmes sobre a super-heroína, viram semelhanças entre a personagem e a princesa.
"Lembro de assistir a um documentário sobre a Princesa Diana e havia uma parte em que diziam que ela era cheia de compaixão e sempre se importava com as pessoas e era tipo, 'Ding, ding, ding,' essa deveria ser a Mulher-Maravilha", disse a atriz durante bate papo virtual com a Vanity Fair na terça-feira (13).
Para a atriz, era importante mostrar aos fãs uma personagem inspiradora e que eles pudessem relacionar com alguém verdadeiro, que pelas características filantrópicas, poderia ser personificada pela "Princesa do Povo", alcunha pela qual ficou conhecida Diana.
"Como você pode se conectar com uma deusa que é super forte, tem tudo e é superperfeita? Queria mostrar as vulnerabilidades e o coração dela", destacou Gadot. Coincidentemente, a Mulher Maravilha nos filmes e quadrinhos é uma princesa chamada Diana.
Fora das telas, Gadot espera seu terceiro filho com o marido Yaron Varsano, notícia divulgada no início de março. Eles já são pais das meninas Alma, 9, e Maya, 3.

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