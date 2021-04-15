GKay estará ao lado de influenciadores em 'Carnaval', novo filme da Netflix

A humorista Gessica Kayane, conhecida como GKay Crédito: Divulgação

A humorista Gessica Kayane, conhecida como GKay, 28, irá participar do novo filme da Netflix, "Carnaval", que tem estreia prevista ainda para este ano. O anúncio foi feito pela plataforma de streaming, nesta quarta-feira (14).

"Tanta saudade de uma folia que chega a arrepiar. Meu novo filme 'Carnaval' com Giovana Cordeiro, Gkay, Flávia Pavanelli, Samya Pascotto, Bruna Inocencio, Micael e Jean Pedro", escreveu a Netflix em sua página oficial do Instagram.

Ainda não foram divulgadas mais informações, mas a trama irá girar em torno do universo dos influenciadores. A protagonista do filme é Nina, interpretada por Giovana Cordeiro que esteve em "Verão 90" (Globo, 2019), uma jovem que faz sucesso na Internet.

Nina vê seu mundo de cabeça para baixo quando um vídeo de seu namorado a traindo se torna viral. Para recuperar-se, a influenciadora usa seus contatos para viajar com tudo pago para Salvador no Carnaval, e convida suas três melhores amigas, vividas por Gkay, Samya Pascotto e Bruna Inocencio.