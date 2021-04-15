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Netflix anuncia filmes com Leandro Hassum e Dandara Mariana

Atores irão estrelar longas de comédia 'Vizinhos' e 'Casamento a Distância'

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 15:08

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2021 às 15:08
O humorista Leandro Hassum
O humorista Leandro Hassum Crédito: Globo/Fábio Rocha
A Netlfix anunciou três novas produções nacionais nesta quarta-feira, 14. Além de dois longas de comédia, estrelados por Leandro Hassum e Dandara Mariana, a plataforma de streaming revelou que irá lançar o seu "primeiro filme de ação 100% brasileiro".
Após o sucesso de Tudo Bem no Natal que Vem, lançado em dezembro do ano passado, Hassum retorna em Vizinhos. No longa, dirigido por Roberto Santucci, ele interpreta o personagem Walter, um funcionário de escritório que, por estresse, entra em colapso.
Então, por recomendação médica, ele vai procurar sossego em uma cidade pequena, porém os planos de relaxamento vão por água abaixo por causa de um vizinho muito animado. Maurício Manfrini e Júlia Rabello também estão no elenco.

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Além disso, Dan Ferreira e Dandara Mariana serão um casal que passa por uma crise na véspera do matrimônio, na nova comédia romântica anunciada pela Netflix: Casamento a Distância, dirigido por Silvio Guindane.
Por fim, o filme de ação brasileiro se chama Carga Máxima. A plataforma não deu detalhes da produção, mas adiantou que assinantes podem esperar "muita velocidade, perseguições e explosões nas pistas".

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