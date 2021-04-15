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'BBB 21': Juliette alcança 21 milhões de seguidores no Instagram

Ela ultrapassou o número de internautas das ex-BBBs Grazi Massafera, do Big Brother Brasil 5, e Sabrina Sato, da terceira edição do programa

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 12:55

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

15 abr 2021 às 12:55
Participante do BBB 21
Sister alcança 21 milhões de seguidores no Instagram Crédito: Instagram | @juliette.freire
A advogada Juliette Freira ultrapassou a marca de 21 milhões de seguidores só no Instagram. Ela ultrapassou o número de internautas das ex-BBBs Grazi Massafera, do Big Brother Brasil 5, e Sabrina Sato, da terceira edição do programa. Para se ter uma ideia de quanto a carismática paraibana está crescendo nas redes sociais, em três dias, ela conquistou um milhão de seguidores.
"A gente sabe que todo mundo espera por essas publicações e fotos já tradicionais de Juliette com o chapéu na cabeça, mas precisamos avisar que nosso acervo acabou", dizem os administradores da conta oficial.
Juliette Freire
Juliette Freire Crédito: Reprodução/ @Juliette.freire
Antes de entrar na casa, Juliette, assim como outros participantes, gravou uma série de vídeos e tirou diversas fotos para que as redes sociais se mantivessem ativas aqui fora.
"Não esperávamos esse crescimento todo, então não planejamos tantas fotos assim. Agora a gente que lute para as próximas conquistas! Nosso muito obrigada ao enorme número de @'s seguindo Juliette no Instagram, única participante da pipoca que ainda está na casa e atual participante mais seguida desta edição", finaliza a publicação.
'Pipoca' é o grupo de participantes anônimos do BBB 21, intitulado 'o Big dos Bigs'.

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