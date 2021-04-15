No Limite ganha novo teaser; relembre provas marcantes da competição

Reality 'No Limite' ganha novo teaser Crédito: Reprodução | GShow

A Globo divulgou um novo teaser do reality No Limite, nesta quarta-feira (14), e deixou os internautas animados em saber o elenco. O formato novo do reality irá contar com Ex-BBBs e será comandado pelo apresentador André Marques, 41.

O apresentador André Marques estará no comando da atração Crédito: João Miguel Júnior/Globo

"A expectativa só aumenta para saber quem serão os ex-BBBs que participarão do novo No Limite. Aceito palpites aqui nos meus comentários!", escreveu a emissora na publicação. Nos comentários, muitos seguidores afirmaram que a voz do teaser é a do ex-BBB Felipe Prior.

Com estreia marcada para o mês de maio, o reality marcou os telespectadores com suas provas de resistência, locais inóspitos, dietas racionadas, tensões psicológicas e temperaturas elevadas. Relembre a seguir provas marcantes do No Limite.

PROVA DO FOGO

A primeira edição do reality, apresentada por Zeca Camargo, já começou com provas inusitadas. Na primeira prova, cada uma das duas equipes precisava segurar a tampa de um caldeirão de fogo, que chegava a pesar 150 quilos.

Enquanto a equipe segurava a tampa, um participante acendia 10 tochas. Para se tornar a equipe campeã, o grupo deveria acender 60 tochas primeiro.

OLHO DE CABRA

Em cada ciclo, os competidores participavam de provas de imunidade e de conquista de mantimentos, a última chamada Prova de Recompensa. Durante uma Prova de Imunidade, na primeira edição, as duas equipes foram desafiadas a comer olho de cabra.

Vencia o grupo que conseguisse comer todos os olhos até o final, sem que nenhum integrante desistisse, cuspisse ou vomitasse.

CÉREBRO DE BODE

Ainda na primeira temporada, os competidores receberam o desafio de comer cérebro de bode, servido no próprio crânio do animal. Apesar dos participantes e telespectadores sentirem nojo, Elaine a cabeleireira que foi campeã da edição, não reclamou do prato.

OVO CRU X OVO COZIDO

Na segunda temporada do reality os participantes deveriam escolher entre um ovo cru e outro cozido. Apesar de parecer simples de primeira, a escolha entre os ovos acontecia após subir uma escada de cipó colocada em um tronco no meio de uma lagoa.

Para chegar até o local, era necessário ainda utilizar uma canoa que balançava e virava fácil. A equipe vencedora deveria trazer o maior número de ovos cozidos.

KIT FOGO

A terceira temporada de No Limite trouxe outro desafio envolvendo fogo. Os participantes deveriam carregar uma pesada pira de fogo até um ponto na praia e então acender as tochas dispostas na areia. A prova valia um kit fogo.

BOLO DE CHOCOLATE X ESTÔMAGO CRU

Ainda na terceira temporada, os competidores enfrentaram uma mesa de diversos alimentos. Um representante de cada equipe rodava a mesa e a comida que parasse em sua frente deveria ser ingerida, sem que eles cuspissem ou vomitassem.

Alguns dos competidores comeram bolo de chocolate e brigadeiro, dando sorte. Porém, a maioria das comidas não eram guloseimas e muitos competidores tiveram que comer pratos como cérebro e estômago cru de boi.

PROVA DE IMUNIDADE

A edição de 2009 do reality fez com que os participantes se dividissem em três grupos, de início. Cada uma das equipes precisava correr até um lago e buscar tábuas que estavam em suas boias. Depois, precisavam montar a própria escada.