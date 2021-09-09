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'Dudu é fantástico', diz Roberto Carlos em vídeo para homenagear o filho

Capixaba usou trecho de uma entrevista dada ao "Vídeo Show" para se despedir de Dudu Braga, que morreu de câncer
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 set 2021 às 10:02

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 10:02

O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga
O cantor Roberto Carlos e seu filho Dudu Braga Crédito: Reprodução/Instagram
Roberto Carlos, 80, usou uma entrevista dada ao "Vídeo Show" para se despedir do filho Dudu Braga, 52, que morreu nesta quarta (8). No vídeo publicado no Instagram, o cantor responde para Ana Furtado quem é seu grande ídolo: "Eu tenho um grande ídolo na minha vida: meu filho", responde ele.
Na sequência, Dudu aparece nas imagens declarando seu amor ao pai. Emocionado, Roberto finaliza: "Dudu é fantástico. Ele é o máximo".
Pouco antes, a equipe de Roberto Carlos publicou outro vídeo com imagens de Dudu e a legenda: "Dudu, você para nós é inesquecível e insubstituível. Até breve! Equipe RC"
Dudu Braga estava internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para tratar de um câncer de peritônio, membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal. Ele foi diagnosticado com a doença em setembro de 2020. Na época, Dudu mostrou otimismo.
Em julho, tentou um tratamento proposto pela junta médica, mas não surtiu efeito. Esta era a terceira vez que Dudu encarava a doença depois de vencer duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.

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