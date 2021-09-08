Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga morre de câncer, aos 52 anos

Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Márcia Leal/PMCI

Luto no mundo da música. Morreu nesta quarta-feira (8), aos 52 anos, Dudu Braga, produtor musical e filho do cantor capixaba Roberto Carlos. Por conta de um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal) em estado avançado, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas o quadro era considerado irreversível pelos médicos.

Mesmo recebendo tratamento, o filho de Roberto Carlos não estava respondendo aos cuidados e acabou tendo uma piora nos últimos dias.

De acordo com a revista "Contigo", a morte foi confirmada por pessoas próximas ao produtor que estavam no hospital. O velório será restrito aos familiares mais próximos. Dudu Braga deixa a esposa Valeska Braga e a filha, Laura, de 5 anos. Roberto Carlos ainda não se pronunciou sobre o falecimento do filho.

Ele foi diagnosticado com a doença em setembro de 2020. Na época, Dudu mostrou otimismo. Em julho, tentou um tratamento proposto pela junta médica, mas não surtiu efeito. Esta é a terceira vez que Dudu encara a doença depois de vencer duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.