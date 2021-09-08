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Luto

Filho de Roberto Carlos, Dudu Braga morre de câncer, aos 52 anos

Produtor musical deixa a esposa Valeska Braga e a filha, Laura, de 5 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 set 2021 às 16:57

Publicado em 08 de Setembro de 2021 às 16:57

Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos
Dudu Braga (filho de Roberto Carlos) em visita a Casa de Cultura Roberto Carlos Crédito: Márcia Leal/PMCI
Luto no mundo da música. Morreu nesta quarta-feira (8), aos 52 anos, Dudu Braga, produtor musical e filho do cantor capixaba Roberto Carlos. Por conta de um câncer no peritônio (membrana que envolve a parede abdominal) em estado avançado, ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, mas o quadro era considerado irreversível pelos médicos. 
Mesmo recebendo tratamento, o filho de Roberto Carlos não estava respondendo aos cuidados e acabou tendo uma piora nos últimos dias.
De acordo com a revista "Contigo", a morte foi confirmada por pessoas próximas ao produtor que estavam no hospital. O velório será restrito aos familiares mais próximos. Dudu Braga deixa a esposa Valeska Braga e a filha, Laura, de 5 anos. Roberto Carlos ainda não se pronunciou sobre o falecimento do filho.
Ele foi diagnosticado com a doença em setembro de 2020. Na época, Dudu mostrou otimismo. Em julho, tentou um tratamento proposto pela junta médica, mas não surtiu efeito.  Esta é a terceira vez que Dudu encara a doença depois de vencer duas batalhas contra o câncer de pâncreas em 2019.

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Há três dias, o produtor usou as redes sociais para declarar o seu amor à família. "Minhas paixões! Foto de um dia muito especial!", afirmou na postagem.

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