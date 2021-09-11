Roberto Carlos realiza último desejo do filho, Dudu Braga

Roberto Carlos e Dudu Braga Crédito: Raquel Cunha/Globo

Roberto Carlos vive o luto da perda de Dudu Braga, seu filho, que morreu de câncer na última quarta-feira (8). O jornal Extra conversou com o assessor do cantor, que disse que Roberto está "arrasado e destruído" com a situação.

"Foi doloroso vê-lo desse jeito", contou um amigo do artista, que esteve no velório, ao Extra.

Segundo o assessor, Roberto ainda teve forças para realizar um último desejo de Dudu. Numa das últimas conversas de pai e filho, que aconteceram já no hospital, ele disse que, se algo de ruim acontecesse, "gostaria de ir embora com uma camisa do Corinthians, uma roupa confortável e tênis".

De acordo com a publicação, o pedido foi atendido de pronto e Roberto não quis nem visitar a casa de Dudu após a cerimônia. Ele seguiu para seu apartamento no Rio de Janeiro para continuar sua quarentena.