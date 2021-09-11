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Luto

Roberto Carlos realiza último desejo do filho, Dudu Braga

Assessor disse que o capixaba está arrasado e destruído. Roberto seguiu direto para seu apartamento no Rio após o velório

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 10:47

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2021 às 10:47
Roberto Carlos e Dudu Braga
Roberto Carlos e Dudu Braga Crédito: Raquel Cunha/Globo
Roberto Carlos vive o luto da perda de Dudu Braga, seu filho, que morreu de câncer na última quarta-feira (8). O jornal Extra conversou com o assessor do cantor, que disse que Roberto está "arrasado e destruído" com a situação.
"Foi doloroso vê-lo desse jeito", contou um amigo do artista, que esteve no velório, ao Extra.
Segundo o assessor, Roberto ainda teve forças para realizar um último desejo de Dudu. Numa das últimas conversas de pai e filho, que aconteceram já no hospital, ele disse que, se algo de ruim acontecesse, "gostaria de ir embora com uma camisa do Corinthians, uma roupa confortável e tênis".
De acordo com a publicação, o pedido foi atendido de pronto e Roberto não quis nem visitar a casa de Dudu após a cerimônia. Ele seguiu para seu apartamento no Rio de Janeiro para continuar sua quarentena.
"Roberto está vivendo o luto dele, então nesse momento ele fala muito pouco. Só depois dará sinal de como deve reagir a isso tudo: se irá seguir num ritmo mais devagar, ou se vai mergulhar de cabeça no trabalho", disse o assessor ao jornal.

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