Famosos lamentam morte de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

Roberto Carlos e Dudu Braga Crédito: Raquel Cunha/Globo

Diversos famosos usaram as redes sociais nesta quarta-feira (8) para lamentar a morte de Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. O baterista, produtor musical, radialista e palestrante não resistiu a um câncer de peritônio, membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal, descoberto em setembro de 2020.

"Dudu você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final", comentou o diretor da Globo Boninho, que era amigo pessoal de Dudu. "Vai deixar saudades. Fica em paz. Meus sentimentos à família e a meu querido amigo Roberto Carlos."

Tom Cavalcante, que também era muito próximo do músico, fez um desabafo. "Estou aqui perplexo, alma e coração partidos de dor com tua partida tão precocemente", escreveu. "Todo meu amor por você permanecerá intacto com ou sem sua presença por aqui. Você sabe da minha verdade e do amor que tenho por você e por nossa grande amizade. Amizade solida construída de grandes momentos."

Já a atriz Myrian Ryos, ex-mulher de Roberto Carlos, comentou sobre o ex-enteado. "Dudu, querido, quero me lembrar de você assim: sempre sorrindo e feliz!", disse. "Sua alegria contagiante, será nossa referência de como viver e enfrentar as tribulações do dia a dia."

Também próximo do músico, o apresentador José Luiz Dantena deu a notícia durante seu programa com grande pesar. "Descanse em paz, querido amigo Dudu Braga", publicou. "Sentiremos sua falta."

Descanse em paz, querido amigo Dudu Braga.

Sentiremos sua falta. https://t.co/Vo3xvgHh5t — Datena (@DatenaOficial) September 8, 2021

VEJA A REPERCUSSÃO DA MORTE DE DUDU BRAGA

Dudu Braga! Morre o mais doce Príncipe que conheci! pic.twitter.com/oU9VjDDIp0 — Milton Neves (@Miltonneves) September 8, 2021

Querido Dudu Braga.. Ser humano carinhoso, amoroso, ESPECIAL! Sempre se dirigiu a mim com o máximo de amor e respeito. Tivemos bons momentos juntos, meu amigo desde a Bahia. Admiração sem fim para o filho, pai e esposo maravilhoso que você foi na terra!Meu amado, o meu até logo. pic.twitter.com/nMcdRJj5jL — Mara Maravilha (@MaraMaravilha) September 8, 2021

Meus sentimentos ao @robertocarlos Meu Deus, qtas provações na vida desse homem… Que Deus abençoe a vc e a vida do seu filho Dudu Braga… — Carioca Marvio Lucio (@cariocadelegado) September 8, 2021

É com grande pesar que a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência recebe a notícia do falecimento de Dudu Braga. pic.twitter.com/e05BadV1HK — Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (@InclusaoSP) September 8, 2021