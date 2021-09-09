Famosos lamentam morte de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

Diversos famosos usaram as redes sociais nesta quarta-feira (8) para lamentar a morte de Dudu Braga, filho do cantor Roberto Carlos. O baterista, produtor musical, radialista e palestrante não resistiu a um câncer de peritônio, membrana que envolve os órgãos da cavidade abdominal, descoberto em setembro de 2020.
"Dudu você foi um guerreiro, lutou contra essa doença bravamente até o final", comentou o diretor da Globo Boninho, que era amigo pessoal de Dudu. "Vai deixar saudades. Fica em paz. Meus sentimentos à família e a meu querido amigo Roberto Carlos."
Tom Cavalcante, que também era muito próximo do músico, fez um desabafo. "Estou aqui perplexo, alma e coração partidos de dor com tua partida tão precocemente", escreveu. "Todo meu amor por você permanecerá intacto com ou sem sua presença por aqui. Você sabe da minha verdade e do amor que tenho por você e por nossa grande amizade. Amizade solida construída de grandes momentos."
Já a atriz Myrian Ryos, ex-mulher de Roberto Carlos, comentou sobre o ex-enteado. "Dudu, querido, quero me lembrar de você assim: sempre sorrindo e feliz!", disse. "Sua alegria contagiante, será nossa referência de como viver e enfrentar as tribulações do dia a dia."
Também próximo do músico, o apresentador José Luiz Dantena deu a notícia durante seu programa com grande pesar. "Descanse em paz, querido amigo Dudu Braga", publicou. "Sentiremos sua falta."