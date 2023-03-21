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Leonel Ximenes

Prefeito de Cachoeiro confirma o show de Roberto Carlos

Victor Coelho cita informação de Leo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor do Rei

Publicado em 21 de Março de 2023 às 15:01

Públicado em 

21 mar 2023 às 15:01
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

24/11/2007 - Show do cantor Roberto Carlos no ginásio do Álvares Cabral
Roberto Carlos fará 82  anos no dia 19 de abril  Crédito: Nestor Muller
O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim (PSB), Victor Coelho, anunciou na tarde desta terça-feira (21) que o show de Roberto Carlos na Capital Secreta, no dia 19 de abril, está confirmado. Segundo o prefeito, o espetáculo que vai comemorar os 82 anos do Rei, na cidade do Sul do Espírito Santo, foi informado por Leo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor de Roberto Carlos.
A postagem do prefeito de Cachoeiro sobre o show de Roberto Carlos
A postagem do prefeito de Cachoeiro sobre o show de Roberto Carlos Crédito: Redes sociais
"Roberto Carlos vem a Cachoeiro comemorar seu aniversário de 82 anos com um grandioso show no dia 19 de abril, inaugurando nosso novo Centro de Eventos. A informação é de Léo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor do Rei. Em breve, mais informações!", escreveu o prefeito.

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Na postagem, Coelho diz que dará mais informações em breve. Como a coluna mostrou, o prefeito espera que o cantor capixaba aproveite sua passagem pela cidade do Sul do Estado para inaugurar o novo Centro de Eventos que está sendo construído no Parque de Exposições de Cachoeiro. Victor Coelho anunciou também que deseja batizar o novo equipamento com o nome de Roberto Carlos. 
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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