Prefeito de Cachoeiro confirma o show de Roberto Carlos

O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim (PSB), Victor Coelho, anunciou na tarde desta terça-feira (21) que o show de Roberto Carlos na Capital Secreta, no dia 19 de abril, está confirmado. Segundo o prefeito, o espetáculo que vai comemorar os 82 anos do Rei, na cidade do Sul do Espírito Santo, foi informado por Leo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor de Roberto Carlos.
"Roberto Carlos vem a Cachoeiro comemorar seu aniversário de 82 anos com um grandioso show no dia 19 de abril, inaugurando nosso novo Centro de Eventos. A informação é de Léo Esteves, filho de Erasmo Carlos e produtor do Rei. Em breve, mais informações!", escreveu o prefeito.
Na postagem, Coelho diz que dará mais informações em breve. Como a coluna mostrou
, o prefeito espera que o cantor capixaba aproveite sua passagem pela cidade do Sul do Estado para inaugurar o novo Centro de Eventos que está sendo construído no Parque de Exposições de Cachoeiro. Victor Coelho anunciou também que deseja batizar o novo equipamento com o nome de Roberto Carlos.