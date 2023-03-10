Prefeito de Cachoeiro anuncia homenagem inédita a Roberto Carlos

Roberto Carlos não pôde fazer show nos dois últimos anos em Cachoeiro por causa da pandemia Crédito: Futura Press/Folhapress

Se Roberto Carlos for mesmo a Cachoeiro de Itapemirim comemorar seus 82 anos de vida, conforme anunciou em entrevista coletiva na semana passada , ele viverá fortes (e novas) emoções.

É que o prefeito da Capital Secreta, Victor Coelho (PSB), anunciou nas redes sociais que pretende batizar o novo Centro de Eventos do Parque de Exposições de Cachoeiro de Roberto Carlos.

“Recebi a informação de 99,99% de chances de Roberto Carlo s realizar show em Cachoeiro no dia 19 de abril para inaugurar nosso novo Centro de Eventos, no Parque de Exposições. Quem sabe ele aceita a homenagem de dar o nome ao local. Já pensou? Centro de Eventos Roberto Carlos!”, escreveu o prefeito no Twitter.

O post do prefeito de Cachoeiro no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter

Durante uma entrevista coletiva no cruzeiro Emoções em Alto Mar, na última sexta (3),o cantor respondeu a uma jornalista que indagou se havia algum show previsto para Minas Gerais. No meio da resposta, outra pessoa interrompeu perguntando se haverá algum show em Cachoeiro.

"Show previsto para Minas? Não sei ainda não. Cachoeiro eu devo ir no meu aniversário, é o que estou programando", disse Roberto Carlos em meio a aplausos.

Em abril de 2021, para os seus 80 anos, o artista planejava se apresentar na cidade capixaba, mas o show acabou sendo cancelado por conta da pandemia. A agenda planejada para ano seguinte, em 2022, era a mesma, mas também foi cancelada devido às restrições sanitárias.

CENTRO DE EVENTOS TEM CUSTO DE R$ 8,3 MILHÕES

O Centro de Eventos do Parque de Exposições está sendo construído a um custo total de pouco mais de R$ 8,3 milhões. A maior parte do recurso é federal.

Os investimentos no Parque de Exposição de Cachoeiro não se limitam ao Centro de Eventos. Uma segunda fase da revitalização prevê a construção de um espaço de lazer público, que atenderá os moradores do entorno do local, além da reforma do parque agropecuário.