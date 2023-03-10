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Leonel Ximenes

Prefeito de Cachoeiro anuncia homenagem inédita a Roberto Carlos

Victor Coelho quer prestar a homenagem no dia 19 de abril, data prevista para o Rei fazer um show na cidade em comemoração ao seu aniversário de 82 anos

Publicado em 10 de Março de 2023 às 12:25

Públicado em 

10 mar 2023 às 12:25
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Especial de Natal do Rei Roberto Carlos
Roberto Carlos não pôde fazer show nos dois últimos anos em Cachoeiro por causa da pandemia Crédito: Futura Press/Folhapress
Se Roberto Carlos for mesmo a Cachoeiro de Itapemirim comemorar seus 82 anos de vida, conforme anunciou em entrevista coletiva na semana passada, ele viverá fortes (e novas) emoções.
É que o prefeito da Capital Secreta, Victor Coelho (PSB), anunciou nas redes sociais que pretende batizar o novo Centro de Eventos do Parque de Exposições de Cachoeiro de Roberto Carlos.
“Recebi a informação de 99,99% de chances de Roberto Carlos realizar show em Cachoeiro no dia 19 de abril para inaugurar nosso novo Centro de Eventos, no Parque de Exposições. Quem sabe ele aceita a homenagem de dar o nome ao local. Já pensou? Centro de Eventos Roberto Carlos!”, escreveu o prefeito no Twitter.
O post do prefeito de Cachoeiro no Twitter
O post do prefeito de Cachoeiro no Twitter Crédito: Reprodução do Twitter
Durante uma entrevista coletiva no cruzeiro Emoções em Alto Mar, na última sexta (3),o cantor respondeu a uma jornalista que indagou se havia algum show previsto para Minas Gerais. No meio da resposta, outra pessoa interrompeu perguntando se haverá algum show em Cachoeiro.

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"Show previsto para Minas? Não sei ainda não. Cachoeiro eu devo ir no meu aniversário, é o que estou programando", disse Roberto Carlos em meio a aplausos.
Em abril de 2021, para os seus 80 anos, o artista planejava se apresentar na cidade capixaba, mas o show acabou sendo cancelado por conta da pandemia. A agenda planejada para ano seguinte, em 2022, era a mesma, mas também foi cancelada devido às restrições sanitárias.

CENTRO DE EVENTOS TEM CUSTO DE R$ 8,3 MILHÕES

O Centro de Eventos do Parque de Exposições está sendo construído a um custo total de pouco mais de R$ 8,3 milhões. A maior parte do recurso é federal.
Os investimentos no Parque de Exposição de Cachoeiro não se limitam ao Centro de Eventos. Uma segunda fase da revitalização prevê a construção de um espaço de lazer público, que atenderá os moradores do entorno do local, além da reforma do parque agropecuário.
Também está sendo planejada uma terceira etapa, que contemplará a construção de um centro de convenções anexo.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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